El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó al ministro de Economía, Toto Caputo, por amenazar con el recorte de partidas a las provincias si el Congreso no aprueba la ley ómnibus. "Me angustia su amenaza, yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera", apuntó el santafesino.