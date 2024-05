Ley ómnibus: el kirchnerismo dice que Martín Menem no puede corregir el texto y pedirá la nulidad

El kirchnerismo pedirá en el Senado la nulidad de la ley ómnibus en su versión reducida por los errores de transcripción que detectaron en el proyecto. El bloque de Unión por la Patria (UP) considera que es imposible corregir con un “fe de erratas” de Martín Menem las diferencias que detectaron en el texto que llegó desde la Cámara de Diputados.

Este martes, el jefe de bloque del bloque UP de Diputados, Germán Martínez , le envió una carta al presidente de la cámara para denunciar que, al menos, dos fragmentos del proyecto que llegó al Senado no eran fidedignos con la orden del día. Como no fueron modificados en el recinto, debían estar iguales.

El primer error se detecta en el capítulo de GNL, cuando se cambia el término “autorización” de exportación por el de “permiso”. La otra diferencia es más sensible: refiere al capítulo que crea un Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). La orden del día dice que el Poder Ejecutivo puede establecer diferentes montos mínimos por “sector o subsector” o por “etapa productiva”.

El kirchnerismo del Senado evaluó esas inconsistencias. Entiende que Menem puede hacer una fe erratas por el capítulo de GNL, porque se usaron sinónimos, pero no sobre el de RIGI.

“No es lo mismo que haya beneficios fiscales y aduaneros por un proyecto, como quedó redactado, que otorgarlos por cada una de sus etapas”, diferencia. De esta manera, no acepta la excusa del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que se trató de "errores de tipeo".

UP asegura que las principales empresas perjudicadas serían las mineras, que en Diputados se aseguraron los votos de UP de Catamarca y San Juan. En el Senado, creen que con este error, no tendrán esas voluntades a su favor.

La denuncia se suma a la realizada este fin de semana sobre la votación del capítulo del tabaco, aunque como anticipó Letra P, UP evitaría sumarse a la judicialización porque el bloque votó dividido en la cámara baja.

Fuentes cercanas a Menem contaron que trabaja en una solución que no sería otra que una fe de erratas. UP no la avalará, al menos sobre el capítulo del RIGI.