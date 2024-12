Con la agenda de Santa Fe en la mano, Maximiliano Pullaro tendió un puente con Roberto Mirabella

"Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional. Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual bloque han llegado a un punto donde siento que, si continuo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos que es la defensa de Santa Fe", argumentó el diputado al blanquear la salida de UP que Letra P había adelantado semanas atrás.