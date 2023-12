https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGustavoSaenzOK%2Fstatus%2F1729979186788356317&partner=&hide_thread=false En Casa de Salta nos reunimos con el gobernador de Misiones @herrerayflia y los gobernadores electos de Río Negro @Weretilneck y de Neuquén @Rolo_Figueroa. pic.twitter.com/uZYgDHL4LX — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 29, 2023

Aunque el Presidente había explicitado de forma clara su plan durante la campaña, varios gobernadores igual se sorprendieron con el Caputazo. “Una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo ejecutes de esa forma. Como le pasó a Macri, cuando asumís la Presidencia te das cuenta de que no podés ir tan a fondo. Se ve que Milei no vio ese límite”, analizó el asesor de un gobernador del Norte Grande, que advirtió sobre el impacto del ajuste. “Hay muchos sectores que se van a quedar sin trabajo y, los que tengan trabajo, no van a poder soportar la inflación. No sé cuántas familias van a lograr sobrellevar esto. Va a ser un caos social”, dijo.