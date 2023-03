Larreta, en dos tiempos: otra foto con Morales y puerta abierta a una fórmula mixta

La confianza en la unidad del espacio opositor fue un tema que Larreta se preocupó por reafirmar, visto y considerando las complicaciones que la coalición está hilvanando en el cierre de varias provincias . “Son tensiones habituales antes de los procesos eleccionarios, JxC tiene la aspiración de ganar, y cuando pasa eso se generan espacios amplios”, dijo. “Es previsible cuando hay sana competencia, que no esté decidida hoy no significa que haya alguna duda sobre la unidad”, agregó, con una prédica parecida a la de Mauricio Macri .

Mimos al campo

Entre tanta rosca, hubo tiempo para la economía. El jefe de gobierno porteño reafirmó su postura en contra de eliminar las retenciones como única medida necesaria para mejorar la situación del campo. “No hay que simplificar: Si vos sacas las retenciones y no dragas la hidrovía, no cambias el sistema laboral, no cambias el sistema impositivo, no sirve”, apuntó, en línea con su discurso de lanzamiento de campaña y en las antípodas del pensamiento del expresidente Mauricio Macri y de su contrincante anotada en la interna, Bullrich.

Más allá de eludir la afirmación de ese canto de sirenas que es para el campo la eliminación de retenciones, Larreta mimó a los productores: “Acá esta el futuro de Argentina, acá están el 70% de las importaciones y nos presentaron un plan para aumentarlas en un 50% en cuatro años: Se acaban los problemas con los dólares”, entronizó. Para el candidato, la brecha cambiaria, la infraestructura, la presión fiscal y los planes sociales más seductores que lo que pagan “las economías regionales”, son los problemas a solucionar con “un plan integral de 25 años, no hay medidas mágicas”.