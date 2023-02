Larreta 2023: el masterplan antigrieta a cuentagotas

El larretismo le baja el precio a l os cruces con la presidenta del PRO , Patricia Bullrich , y entiende que se trata de una pelea por las candidaturas. Larreta está convencido de que con la exministra de Seguridad hay margen para mantener un dialogo. No obstante, en determinados temas en los que no coincidan, como el uso de las pistolas Taser , el alcalde no saldrá a confrontar con ella, sino que enviará a integrantes de su gabinete.

Según contaron a este portal, el presidenciable PRO hará "un anuncio fuerte" por semana y formará parte de su plataforma presidencial. La primera de estas medidas, que coincidirá con el inicio de las clases, será la ampliación del programa de escuelas bilingües.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1628898974026416131 Lo único que hace la grieta es dividirnos. No soluciona problemas, no sirve para gobernar ni para transformar un país. Tenemos que dejar de pelearnos para que la vida de los argentinos cambie para siempre. pic.twitter.com/BizpUD1R1K — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

Los próximos anuncios estarán relacionados a temas de seguridad y desarrollo social, entre otros. "Vamos a crear, tomando a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas, un grupo elite que sería algo así como el FBI argentino", anticipó Larreta el pasado jueves en Tres de Febrero.

En su equipo de campaña ya tienen agendadas varias visitas al interior del país. En Mendoza, participará de la Fiesta de Vendimia y en San Nicolás estará en Expoagro . También viajará a Reconquista, provincia de Santa Fe, junto al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. La combinación de su gira federal y las promesas de campaña que lanzará semanalmente hacen que la visita a Europa para reforzar las relaciones con la OCDE y la Unión Europea este en dudas. “Todo va a depende de lo que defina (Fernando) Straface”, sostuvieron desde el entorno del jefe de Gobierno.

En el entorno de Larreta consideran que los candidatos presidenciales que tiene la UCR todavía no tienen la misma competitividad que los del PRO y por eso no ven con preocupación de la posibilidad de realizar una interna antes de las PASO. “Mientras los radicales no logren tener a alguien que supere los 20 puntos, no hay necesidad”, afirmó uno de los defensores de esa idea.

La variable que analizan sobre la presidenta del PRO no es tanto sobre la imagen o intención de voto sino sobre el aparato político. La premisa es simple: hoy en día la exministra de Seguridad no cuenta con los medios para poder fiscalizar la elección y está abocada de lleno a conseguirlo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpBIOBnJPGn%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD View this post on Instagram A post shared by Mauricio Macri (@mauriciomacri)

Larreta posee buena parte de la estructura del PRO y mantiene un mejor vínculo con la UCR que su rival en la interna del macrismo. Quien puede darle un dolor de cabeza es el expresidente Mauricio Macri en el caso que defina competir por un segundo mandato.

Antes y después del lanzamiento de su campaña, Larreta conversó con Macri. Ambos mantienen una relación fluida, pero tirante. Lo que suceda en la discusión sobre la elección en la Ciudad terminará de definir ese vínculo.