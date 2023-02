Bullrich demora su lanzamiento para no correr atrás de Larreta

La titular del PRO, Patricia Bullrich, todavía no tiene confirmado cuándo será su lanzamiento formal como candidata presidencial. Sin embargo, no es una preocupación de su mesa chica ni de la líder del ala dura amarilla. De acuerdo a lo que pudo reconstruir Letra P, existe una idea, muy “verde” todavía, de hacerlo a fines de marzo, pero todavía no iniciaron ni siquiera las conversaciones en su comando de campaña.