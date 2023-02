Larreta lanzado: raid mediático y gira federal

Larreta no confirmó, sin embargo, si hará su gira por Europa para aceitar las relaciones de la Ciudad con la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, como contó Letra P, tenía en agenda desde fines del año pasado . La recorrida europea sigue "en análisis" y según explican sus colaboradores las dudas radican en la intención del alcalde de focalizar sus energías en la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); instancia en la que tendrá que afrontar una dura interna tanto en el PRO , con su jefa Patricia Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal , como con quienes se candidateen dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

Con esta base discursiva, Larreta prevé una recorrida por varios medios, para dar entrevistas sobre su propuesta electoral y tiene organizados dos viajes ya como el traje de precandidato presidencial. Uno a Mendoza, para participar de la Fiesta de la Vendimia y una intencionalidad política extra: verse cara a cara con el diputado Omar De Marchi, a quien no logró frenar para desistir de competir por fuera de JxC.

NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos. (Abro hilo)

Larreta fue el principal impulsor de la estrategia del diputado mendocino de competir por fuera de la coalición en Mendoza, para presionar al senador Alfredo Cornejo a ir como candidato a gobernador provincial y no como vicepresidente de Bullrich. Una vez confirmada la decisión del exgobernador, De Marchi mantiene su postura pese a que emisarios de Larreta le avisaron que de seguir por esa idea no podrá ni siquiera usar el sello del PRO.

Luego de la incursión por tierras mendocinas, Larreta visitará una vez más Expoagro en San Nicolás. La feria es el principal punto de encuentro de la industria agropecuaria en el año. Allí buscará mostrarse como un candidato que tiene al campo en el centro de sus planes económicos, que todavía no dio a conocer públicamente.

El arranque de la campaña de Larreta como presidenciable tiene en stand by la gira que el alcalde tenía prevista por Europa y que por estas horas está en “análisis”. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este portal, el mandatario porteño quiere que su atención esté centrada en la interna partidaria de cara a las PASO.

¿Esa necesidad de horas de trabajo en la candidatura es consecuencia de cómo ve la interna contra Bullrich principalmente?

Cerca del alcalde porteño no vinculan esa necesidad de abocarse a la campaña a cómo prevé que se viene la interna con Bullrich, pero reconocen que la decisión de la exministra de Seguridad de volcarse por la “I” en lugar de por la “Y” en territorio bonaerense tuvo su impacto directo en el búnker larretista. Con este escenario, el jefe de Gobierno evalúa seriamente -dijeron- hacer un acuerdo con los intendentes del PRO y de JxC para asegurarse una boleta totalmente propia.

“Creemos (en la Ciudad) que es una forma de tensionar de Bullrich. Pero si ella decide ir a fondo contra intendentes nuestros, como es el caso de (Julio) Garro en La Plata o Valenzuela en Tres de Febrero, no nos va a temblar el pulso para hacer lo mismo”, advierten en el entorno de Larreta, donde ya ven como una posibilidad cierta empezar a construir la propia “I” para la interna. No obstante, para que eso ocurra, existe un paso institucional: saber qué línea bajará el PRO sobre esos dos caminos. Esta semana, de no haber cambios, se avanzaría en ese punto dentro del Consejo Nacional.