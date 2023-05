La violencia política en alza activa un encuentro multisectorial de mujeres

Con la campaña electoral encima se tejen alianzas contrarreloj no sólo para los cierres de listas. Según pudo saber Letra P , el 18 de mayo es la fecha elegida por un grupo de mujeres de la política, la mayoría integrantes del Poder Ejecutivo, para una “convocatoria amplia, multisectorial y multipartidaria, un llamado a la dirigencia a refundar el pacto democrático en contra de la violencia política y en defensa de los derechos conquistados en estos 40 años”.

“Me fotografían agentes de la patrulla municipal, me siguen con las cámaras de seguridad. ¿Para tanto? ¿No hay cosas más urgentes que resolver en Tigre?”, se preguntó Galmarini en Twitter. Por si hacía falta explicarlo, la tigrense se refirió a la imagen y la leyenda que publicó el agente municipal: "¿Por qué tendría que tener otra cosa que hacer en el ámbito doméstico? ¿Allí es donde les dicen a los agentes municipales que debemos estar las mujeres ?”.

Tanto la presentación judicial como las declaraciones de la presidenta de AYSA apuntan al intendente de Zamora, con quien mantiene un enfrentamiento desde 2019.

El miércoles pasado, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Ayelén Mazzina presentó, a su vez, una denuncia ante el Enacom por las expresiones “discriminatorios y violentas” de Etchecopar y un escrito ante la Unidad Fiscal de Tigre Centro “para expresar preocupación y aportar recomendaciones para el tratamiento con perspectiva de género de los hechos de violencia política” denunciados Galmarini que, según consta en la presentación “buscan obstaculizar su participación política en el distrito de Tigre”.

La semana promedió con una nota en el diario Perfil en la que el periodista Roberto García destilaba misoginia contra la vocera presidencial Gabriela Cerruti y cerró con otra nota en la que redobló la apuesta contra ella.

https://twitter.com/MGobernando/status/1653439891177455617 No podemos aceptar la utilización de la libertad de expresión y de prensa como máscaras para la agresión, el insulto y la descalificación personal. La vulneración de los derechos de las mujeres no puede encontrar jamás justificación en estas figuras. — MujeresGobernando (@MGobernando) May 2, 2023

No puede hablarse de hechos aislados, sino de una sucesión de situaciones que evidencian los incipientes niveles de violencia contra las mujeres de la política que, según la lectura de muchas de ellas, podrían intensificarse en los próximos meses. Según un estudio del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina son las mujeres (un 73,9%) las principales objetos de los discursos de odio y los principales motivos de las agresiones son las identidades políticas, entre ellas ser feminista. Sin embargo, no hace falta ser feminista para ser objeto de violencia política: los cuestionamientos a las mujeres dirigentes atraviesan las pertenencias partidarias y los posicionamientos ideológicos. Los ataques dirigidos a las mujeres no tienen que ver con críticas políticas, sino que refieren a estereotipos de género con el fin de deslegitimarlas en el ámbito en el que desarrollan sus funciones o en el que pretenden hacerlo.

Un acuerdo amplio

La idea de convocar a un gran acuerdo contra la violencia política el 18 de mayo tiene que ver con la realización, en Buenos Aires, de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), un espacio de coordinación intergubernamental sobre políticas públicas referidas a temas de género que reúne a las principales autoridades de los Mecanismos Nacionales de Adelanto de la Mujer de los Estados Miembros y Asociados del Mercosur y representantes de la sociedad civil. La delegación argentina está encabezada por Mazzina, junto con la Dirección de Género y Diversidad de la Cancillería. El eje central de esa reunión será la violencia política. La Argentina aspira a que se apruebe un documento con estándares en materia de violencia de género política que contribuya a poner el tema en agenda e impulsarlo en cada país.

Para el encuentro, está prevista la presencia de la ministra de las Mujeres de Brasil, Cida Gonçalves, y la de Paraguay Celina Lezcano, además de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres “InMujeres” de Uruguay, Mónica Bottero. Todavía se esperan las confirmaciones de Antonia Orellana, de Chile y de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que podrían sumarse de manera virtual.

“Estamos en alerta permanente y queremos poner en agenda el tema, debatirlo, intercambiar experiencias, exponer preocupaciones y trabajar en consensos sobre este tema”, sostiene una funcionaria del Ejecutivo que motoriza junto con el Ministerio de Mujeres este llamado a mujeres de todo el arco partidario, sindical y de las organizaciones de la sociedad civil.