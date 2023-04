Violencia política: no siempre se puede decir cualquier cosa

Parece que no siempre se puede decir cualquier cosa. Casi siempre sí. Es el resumen escueto de una situación –ampliamente debatida en público- en la que se atacó a Cristina Fernández de Kirchner con mentiras y comentarios estigmatizantes y, por primera vez, hubo una suerte de disculpa. La intervención de FOPEA –una agrupación de periodistas que hasta ahora nunca se había pronunciado en defensa de la vicepresidenta- y el repudio generalizado del Frente de Todos, incluido el presidente Alberto Fernández , más el activismo feminista y profesionales de los medios que no comulgan con el oficialismo pusieron un límite. Y, también por primera vez, no hubo una defensa cerrada de la “libertad de expresión” por parte de sectores de la oposición.

Micaela Cuesta, socióloga e investigadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Unsam reflexiona sobre la defensa de los discursos de odio con el argumento de la libertad de expresión: “La libertad de expresión en los sistemas democráticos no es irrestricta. La legislación sobre el tema –tratados y convenciones internacionales de derechos humanos-, establece límites que implican no habilitar, no permitir o incluso sancionar todos aquellos enunciados que inciten a la violencia, a la discriminación, al odio racial”. Y agrega: “Cuando la libertad de expresión desborda esos límites choca con el derecho a la libertad de expresión de otro, porque el discurso de odio no sólo provoca silenciamiento y marginalización, sino que además choca con el derecho a la igualdad”.