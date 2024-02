La venganza de Patricia Bullrich: apunta a echar a Horacio Rodríguez Larreta del PRO

Libertarios vs. Federales

Mientras se encamina a sellar un acuerdo de unidad con Mauricio Macri , el gran favorito para convertirse en el mandamás del partido que fundó el exmandatario, Bullrich buscará que el macrismo no tenga voces que choquen con la visión de "cambio profundo y rápido" que considera que se impuso cuando derrotó a Larreta en las PASO del año pasado.

La ministra libertaria también busca de esa forma enviar a todo el PRO el mensaje de que quien se oponga al apoyo incondicional a la administración de Javier Milei no tiene lugar dentro del partido. Bullrich y su mesa chica -compuesta por el diputado Damián Arabia y el legislador Juan Pablo Arenaza - saben que la medida podría generar resistencias ante el apoyo que Larreta le dará a Macri para la presidencia del partido.

La ministra de Seguridad, por el canal de negociación que abrió con Macri hace dos semanas, se encamina a convertirse en la titular de la Asamblea del PRO para terminar de rubricar el acuerdo por una lista de unidad. Si eso se concreta, las elecciones partidarias carecerían de sentido y, por ende, no se harían.

macri bullrich cumelén

Si bien la relación entre Bullrich y Macri comenzó a encauzarse, todavía existen algunos ruidos. Quien plasmó esto fue el propio Arenaza en la advertencia que le deslizó al expresidente de no convertir al PRO en una empresa. "Si él no trata al PRO como si fuera una empresa, donde él es el dueño de todo, va a funcionar bien. Que entienda que hay actores que no están de acuerdo", afirmó.

Macri sale a la cancha

El expresidente regresó del sur y mantuvo un encuentro con distintas figuras del PRO, entre ellas el jefe de Gobierno, Jorge Macri, su jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y Martín Yeza, para luego reunirse por primera vez con el el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro. Decidido a competir por la titularidad del partido que fundó, Macri bajó la orden de no confrontar con Bullrich, tampoco responder sus críticas y acordar una "convivencia" con el sector de la ministra de Seguridad.

En sus oficinas de Vicente López, Macri plasmó su plan de fortalecimiento y expansión del PRO pero también tuvo tiempo para ponerle paños fríos al acuerdo con La Libertad Avanza. La única idea que avala, al menos por ahora, es que se avance con pacto en el Congreso, que no se extensivo a cargos en la Casa Rosada.