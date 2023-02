La UCR pisó la marca de JxC en Tucumán y le empiojó el lanzamiento a Alfaro

La fragmentada oposición tucumana vivió este jueves una jornada de alto voltaje. El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro , protagonizó el acto de lanzamiento de su candidatura a la gobernación por Juntos por el Cambio (JxC), pero una jugada inesperada de la Unión Cívica Radical ( UCR ) y sus socios ahondó la grieta que separa a ambos espacios en la interna. El radicalismo, que postula a su titular, Roberto Sánchez , inscribió la alianza reservando la marca de la coalición opositora junto a otras fuerzas, entre las que no figura el alfarista Partido por la Justicia Social (PJS). Pese al optimismo que aún sostienen operadores de ambas carpas, el tiempo avanza y el acuerdo que selle una unidad pareciera entrar en una zona de interrogantes y de dudas que estimula a las voces más pesismistas que ya hablan de una posible fractura camino a las elecciones de mayo.

La puesta en escena del alfarismo, que comenzó pasadas las 20, se realizó en el Parque 9 de Julio, que se inauguró en 1916 y fue diseñado por el paisajista de origen francés Charles Thays, el mismo que diseñó los Bosques de Palermo. Puro estilo JxC, quienes asistieron pudieron sentarse en sillas que se ubicaron a ambos lados de una pasarela que tenía detalles con los colores de la alianza opositora. Pese al origen peronista de Alfaro, la concentración estuvo bien lejos de las tradicionales características justicialistas. No hubo ni un bombo. Por el contrario, pantallas, sonido, música e iluminación conformaron lo más parecido a los actos que realiza en la Ciudad de Buenos Aires el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , quien le dio su apoyo al intendente de la capital tucumana para encabezar la fórmula que enfrente al oficialismo en las elecciones provinciales del 14 de mayo próximo.

En 27 minutos, Alfaro desarrolló algunas de sus ideas de un eventual gobierno, aunque la mayor parte del tiempo lo destinó a criticar la gestión provincial, cuyos principales referentes son el gobernador Juan Manzur y su vice, Osvaldo Jaldo , que también integran el binomio oficialista para las elecciones locales, aunque con fórmula invertida. "Hay que sacar a esas familias privilegiadas que desde hace 30 a 40 años viven a costa de los tucumanos. No hay un plan económico, pura improvisación", arrancó. "Esto genera desazón y desesperanza, pero no debemos dejarnos robar nuestro futuro. Tenemos todo pero hay que decir basta, estoy dispuesto a decirlo y a hacerlo", agregó, ante el aplauso del funcionariado de su gestión, dirigentes de la capital y del interior de la provincia, figuras del empresariado y simpatizantes.

Después le apuntó a las políticas provinciales de salud, producción, la obra pública y educación, a las que consideró deficitarias y sin rumbo. Hizo hincapié en el potencial de Tucumán para el desarrollo de actividades empresariales y se refirió, además, a la inseguridad, al poner énfasis en que "los tucumanos que tenemos hijos no dormimos hasta que llegan a casa por las noches. El Estado malgasta en esas políticas". El exdiputado nacional cumplió con no presentar compañero de fórmula, a la espera de un acuerdo con la UCR que asoma cada vez más lejano. Al respecto, tuvo una frase hacia la interna de la coalición: "estoy absolutamente comprometido con la unidad de este espacio. Todos juntos podemos. Dentro de la racionalidad, la lógica y el sentido común".

Para cerrar, se dirigió a quienes siguieron el acto en vivo y por YouTube: "El 14 de mayo expresaremos nuestra voluntad porque tiene un incalculable valor, pensemos con la razón y el corazón qué vamos a hacer. Optemos por vivir con la conciencia limpia, busquemos un futuro sin miedo, me comprometo a dejar hasta mi última gota de sudor". Y remató con una promesa: "hoy es el lanzamiento de mi candidatura en JxC pero estoy convencido que seré el gobernador de todos los tucumanos. Es ahora, nos merecemos ser felices".

Cuando Alfaro subió al escenario, ya había sido informado por sus colaboradores más cercanos de que la UCR tucumana durante la tarde se había presentado ante la Junta Electoral Provincial (JEP) para inscribir al Frente Juntos por el Cambio (FJxC). Una movida destinada a aguarle, en parte, el efecto que podría provocar el acto del intendente de la capital tucumana ya que el plazo para registrar alianzas ante la JEP vence el próximo 6 de marzo.

En rigor, el FJxC está integrado la Coalición Cívica y el partido Propuesta Ciudadana, que lidera el legislador provincial Paulo Ternavasio. En los próximos días se sumarían como adherentes los partidos CREO, que preside el ruralista Sebastián Murga, quien acompaña a Sánchez como candidato a vicegobernador, y la Democracia Cristiana. En el acta constitutiva se aclaró que se invitó a otros partidos a sumarse. Mientras el apoderado del FJxC realizaba los trámites legales, Sánchez, el exsenador José Cano y el diputado Domingo Amaya recorrieron juntos barrios de San Miguel de Tucumán en modo campaña y lo hicieron público. El jefe radical pareciera no estar dispuesto a cederle ni un minuto de protagonismo a Alfaro. "Si la semana que viene no hay acuerdo, es posible imaginar que cada espacio irá por su lado, porque el radicalismo no está dispuesto a ser el furgón de cola de Alfaro", reflexionó ante Letra P un concejal de la UCR.