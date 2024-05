La tregua invernal, el llamado de Máximo Kirchner y la foto que se viene con Axel Kicillof

El llamado a elecciones en el PJ bonaerense, si bien molestó a parte de la dirigencia por sus formas -nadie sabía de la decisión tomada por Kirchner- sirvió también para “descomprimir”.

El gobernador siempre se mantuvo alejado de las disputas. Siempre mantuvo ese comportamiento. Al cerrar el plenario de la militancia, no hizo referencia a las peleas internas ni al llamado a elecciones en el PJ. Se cuidó de que ningún tramo de su discurso pudiera ser leído como un mensaje encriptado al interior del peronismo. Su negocio es continuar la construcción de su figura nacional, plantarse como “la” oposición a Milei y caminar rumbo a una candidatura presidencial en 2027.

Aunque prefieren no hacer referencias públicas sobre el tema, en el oficialismo bonaerense hay quienes empujan listas de unidad para evitar una pelea por el PJ. Kicillof quiere salir por arriba de ese laberinto.

Una fuente del entorno del gobernador dijo a Letra P que Kicillof está convencido de que no tiene ningún sentido tensionar ni profundizar las disputas y que los debates tienen que ser hacia adentro.

“No tenemos la más mínima intención de que se genere ninguna tensión ni ruptura. No es el momento ni la manera, somos parte de un mismo proyecto, tenemos la misma conducción, podemos tener diferentes maneras de ver algunas cosas, pero eso no tiene mayor preponderancia para nosotros”, dijo la persona muy cercana al mandatario.

Como contó Letra P, un sector del peronismo hace fuerza para poner fin a las discusiones internas, al menos públicamente, mientras generan mesas de charlas y rosca privada para encauzar la discusión.

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, recorre radios y programas de televisión dando mensajes de calma. En privado, intendentes militan la convivencia pacífica entre Kicillof y Kirchner. Lo hacen la intendenta de Moreno y representante del Movimiento Evita, Mariel Fernández, y su par de Merlo, Gustavo Menéndez. Daniel Gollán y Sergio Berni siguen la misma línea en los medios de comunicación.

Con todo, en los últimos días se multiplicaron los fotos de tensión en La Cámpora. Primero sorprendió un comunicado de la orga de San Isidro en el que se destaca la figura de Kicillof y se cuestiona que las referencias más importantes de la agrupación de Kirchner se hayan ausentado del plenario de la militancia. Siguieron el mismo camino dirigentes camporistas de San Fernando, José C. Paz, Florencio Varela, Necochea y Bahía Blanca, donde dirigentes camporistas se pasaron a las filas del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Embed - La Cámpora San Isidro on Instagram: "Desde La Cámpora San Isidro queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el compañero Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El Gobernador está abocado desde el 10 de diciembre a la agenda que planteó Cristina, en pie de lucha para acompañar a las y los bonaerenses. En momentos donde no debe haber espacio para la especulación, nos llama mucho la atención que tanto dirigentes nacionales como provinciales, compañeros y compañeras de La Cámpora que tienen altas responsabilidades institucionales, no hayan concurrido al Plenario de la Militancia que se realizó el pasado sábado en Florencio Varela. A su vez, resulta inentendible cómo se pretende sostener un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la organización, cuando desde hace un tiempo no existen los ámbitos de discusión política más allá de lo que resuelva cada distrito. En este sentido, consideramos que la manera de resistir a los embates de la actualidad es con la conformación de un gran frente idea que, por definición, se contrapone con espacios pequeños en donde las decisiones políticas se toman a espaldas de la militancia. Es tiempo de sentarnos y saldar debates, la hora de los pueblos ha llegado."