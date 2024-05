La SUBE sin saldo y los clavos "migueletes", los bloopers de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich subió a un colectivo que no se adhirió al paro general de la CGT.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , protagonizó dos bloopers durante su aparición pública en rechazo al paro general que convocó la Conferederación General del Trabajo (CGT) : confundió los clavos miguelitos con "migueletes" e intentó abonar un boleto de colectivo con una tarjeta SUBE que no tenía saldo.

"Hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos. Les rompieron vidrios, pusieron clavos 'migueletes' en las calles para que se les pinchen las gomas, con un objetivo muy concreto: impedir por la fuerza y la extorsión que no trabajen", dijo la funcionaria en rueda de prensa, en alusión a los clavos "miguelitos", famosos por su función de detener vehículos o transportes con esta pieza de hierro en forma de estrella.

Además, en respaldo a quienes no adhirieron al paro de la CGT, la ministra se subió a un colectivo para abonar el boleto, pero le prestaron una SUBE que no tenía saldo. "No tiene saldo, viejo. Sos un caradura", dijo, entre risas, la expresidenta del PRO.