La sensación de derrota invade el peronismo del conurbano

A poco más de una hora del cierre de los comicios que definen quién será el próximo presidente de la Argentina, la sensación de derrota invade al peronismo con base en el conurbano bonaerense. Dirigentes con los que habló Letra P coinciden en que, pese a que Unión por la Patria (UP) obtuvo un triunfo amplio en el territorio gobernado por Axel Kicillof , no alcanza para compensar la derrota del oficialismo en el interior del país.

Con las mesas cerradas, en un recuento que es rápido y sencillo, la sensación de derrota está instalada en base a las mesas testigos de la coalición que propone a Sergio Massa como candidato. En los grupos de Whatsapp circulan los resultados de diferentes mesas que muestran una victoria, pero no tan amplia como la esperada, especialmente en la Tercera sección electoral, donde el peronismo esperaba sacar la ventaja más contundente.

Lo mismo sucede en La Matanza, donde en algunas zonas la diferencia a favor de UP es amplia, pero en otras no tanto como se esperaba. También hay muy buenos números en algunas zonas, como una mesa de Fiorito, Lomas de Zamora, que muestra 219 para Massa, frente a 64 de Milei. Como sea, dicen, no alcanza.