La Matanza, espejo de la crisis: con 20% menos de recaudación, asiste al doble de familias sin comida

La Matanza , el distrito más populoso del país, duplicó la asistencia alimentaria a 160 mil familias y registró una caída del 20% en su recaudación durante el primer trimestre del año, según datos que difundió el municipio que conduce Fernando Espinoza en el marco del reclamo que los intendentes llevan esta semana al Ministerio de Economía .

El cuadro que describen a Letra P fuentes del municipio es el de una sangría que se profundiza. La recaudación local depende de las tasas que pagan los vecinos y, a medida que la crisis económica golpea los bolsillos, esa base se erosiona. La caída de 20% en el primer trimestre se suma a los retrocesos de 2024 y 2025, una acumulación que achica el margen de maniobra del municipio para sostener servicios básicos.

El hambre fue la variable que más rápido desbordó las capacidades locales. Donde antes el municipio asistía a 80 mil familias, ahora atiende a 160 mil. En las escuelas, la situación empujó a La Matanza y a la provincia de Buenos Aires a activar el programa MESA - Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria- , que hoy alcanza a aproximadamente 320.000 estudiantes. La Nación, en tanto, no envió un solo alimento al distrito desde el inicio de la gestión de Javier Milei , dicen en el equipo de Espinoza.

La retirada nacional no se limitó a los alimentos. Desde diciembre de 2023, los municipios bonaerenses acumulan una pérdida de un billón de pesos en fondos coparticipables. En el primer trimestre de este año, las transferencias nacionales a la provincia cayeron 282.554 millones de pesos en términos reales respecto al mismo período del año anterior, una baja de 6,7%. A nivel nacional, la coparticipación federal retrocedió más de 10 puntos porcentuales en los primeros meses de 2026.

CON LA SOGA AL CUELLO La Federación Argentina de Municipios marchará hasta el Ministerio de Economía Paliar el hambre, la prioridad Alcaldes bonaerenses van hoy a la Legislatura a pedir fondos para salarios y ayuda social https://t.co/qMbzNdtoxj @Joseima pic.twitter.com/e4AvjbvFzs

La presión sobre las finanzas municipales se agrava porque el Estado nacional dejó caer obligaciones que antes sostenía. Eliminó el Fondo de Incentivo Docente desde el arranque de la gestión, cortó los subsidios al transporte público y el ahogo del PAMI empuja pacientes hacia hospitales municipales que deben afrontar tratamientos de alto costo.

Desigualdades

Los números de la desigualdad territorial completan el diagnóstico. Según datos del municipio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de pesos por habitante -sin considerar educación, justicia y seguridad-, mientras La Matanza dispone de 145 mil pesos por habitante. La diferencia es de más de 20 veces. Si se incorpora el presupuesto porteño completo, la brecha se amplía a 39 veces.

Es en ese contexto que la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside Espinoza, convocó a intendentes de todo el país a marchar el martes al Palacio de Hacienda. El diagnóstico que llevarán ante el equipo económico de Luis Caputo condensa lo que La Matanza expone con sus propios datos: la morosidad de las familias alcanzó el nivel más alto en dos décadas y la paralización de obras viales suma otro frente de conflicto. "La catástrofe ya llegó", advirtió Espinoza durante la reunión de la FAM en la que se acordó la movilización.

Iglesia pobreza Cáritas.jpg Cáritas Argentina, el ministerio de la solidaridad de la Iglesia

En la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, Axel Kicillof reglamentó esta semana un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para financiar obras. Pero un grupo de intendentes ya fue a la Legislatura bonaerense a pedir que el 30% de ese fondo pueda usarse con libre disponibilidad, porque lo que necesitan no es plata atada a infraestructura sino recursos para pagar salarios y sostener la ayuda social.