Victoria Tolosa Paz y Julio Alak recorrieron un jardín de infantes en el sur de la ciudad de La Plata. La foto que mostró juntos a la ministra de Desarrollo Social de la Nación y al candidato a intendente de Unión por la Patria (UP) en la capital bonaerense, que se repetirá en las próximas semanas, buscó despejar el frente de tormenta que se había instalado en la interna del peronismo platense luego de un fallido intento de conseguir una foto de unidad de todos los sectores, frustrado por la vieja pelea entre aquella y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout .

Tolosa Paz no había manifestado abiertamente un respaldo a Alak después de las PASO en la que su espacio resolvió a último momento no presentar candidato para la interna de UP platense, en la que el ministro y exintendente se enfrentó a otros sectores, como el de los hermanos Bruera y el de la familia Castagnetto.