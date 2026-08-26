El libro que Javier Milei les regaló a sus legisladores condena la justicia social de Toto Caputo

Javier Milei terminó de hablar ante la tropa legislativa de La Libertad Avanza (LLA), luego de dedicarle extensos minutos a criticar al kirchnerismo por instalar temas como la morosidad de las familias, lo que calificó como "mercados repugnantes”, y se despidió con un regalo: cada invitado se llevó La economía en una lección, de Henry Hazlitt .

Según difundieron fuentes oficiales, el Presidente le recomendó a las bancadas libertarias esa lectura "para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas". Pocas horas antes, en la misma Casa Rosada, pero en otro salón, Toto Caputo adelantó ante la mesa política comandada por Karina Milei el anuncio que haría el día siguiente: utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para fondear créditos hipotecarios.

"Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad, primero porque hacen a la justicia social", se jactó el ministro de Economía este miércoles . No sólo Caputo cometió una herejía : la medida representa la antítesis de lo que propone Hazlitt en el libro que repartió Milei, quien prologó una edición de 2018.

Ya está disponible la 8va edición de "La Economía en una Lección" de Henry Hazlitt con prólogos de @juanrallo y @JMilei editado por @unioneditorial y @UnionEditorial1 Libre imprescindible para quien quiera iniciarse en el estudio de la economía en serio. ¡VIVA LA LIBERTAD! pic.twitter.com/6vQcZ03HuQ

La recomendación presidencial no es nueva: el autor norteamericano es uno de los economistas que más menciona Milei, junto a otros que han dado nombre a sus perros, como Murray Rothbard y Milton Friedman . Hazlitt (1894-1993) fue uno de los más influyentes divulgadores del liberalismo clásico y de la Escuela Austríaca de Economía en habla inglesa. Y tiene una particularidad que el libertario tal vez preferiría olvidar: fue periodista en importantes medios como The Wall Street Journal, The New York Times o Newsweek.

Justo esta semana, Milei subió el índice de periodistas "ensobrados", que desde el inicio de la gestión mantuvo en 95%, pero ahora lo aumentó a 96,7%, lo que implica un incremento de 1,7 puntos porcentuales.

Hay que ser MUY MIERDA tomar a la baja de impuestos como algo malo...

Periodistas argentinos (96,7%)...

CIAO...!!! https://t.co/6FKgG6MBkE — Javier Milei (@JMilei) August 25, 2026

Hazlitt escribió La economía en una lección en 1946 y es, como cabe esperar por la referencia de Milei, una loa al libre mercado. El quinto capítulo se titula "El crédito estatal perturba la producción". Como el resto de los economistas de visión austríaca, para este autor, el crédito sano proviene del ahorro real y genuino de la sociedad, intermediado por el mercado sin interferencias. De esta manera, cuando el Estado interviene fondeando o fijando condiciones, como topes de tasas o usando fondos de seguridad social, se altera el riesgo real y se pueden provocar desequilibrios financieros.

Aspiraciones socialistas

No sólo eso. "Tal sistema produciría múltiples daños. Conduciría al favoritismo, a la concesión de créditos por amistad o por cohecho. Daría lugar a inevitables escándalos. Provocaría recriminaciones cuando el dinero del contribuyente desapareciera al fracasar las empresas en que hubiera sido invertido", sostiene Hazlitt en su libro. Mientras el escándalo de Manuel Adorni copaba los noticieros, en abril, se conoció que el Banco Nación había otorgado 1100 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP). En el listado hay funcionarios, varios integrantes de la mesa chica de Caputo, y legisladores, en su mayoría del oficialismo, aunque también de la oposición.

Hoy anunciamos el Programa de licitación de Plazos Fijos de largo plazo para entidades financieras, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los créditos hipotecarios.

Esperamos concretar la primera licitación la semana próxima. Luego iremos haciendo licitaciones periódicas,… pic.twitter.com/MBVGCaXJWk — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 26, 2026

Sigue Hazlitt: "Fortalecería las aspiraciones socialistas, toda vez que cabría con razón inquirir por qué si el Estado soporta el riesgo no ha de participar también en los beneficios. ¿Cómo justificar el hecho de que el contribuyente asuma los riesgos mientras el empresario privado goza de las ganancias?".

"La cuestión relacionada con el crédito estatal adquiere mayor complejidad si se presta la debida atención al hecho de que ineludiblemente implica el riesgo de provocar inflación", advierte, al inicio del capítulo, el economista citado por Milei, quien no se cansa de afirmar que la inflación es siempre un fenómeno monetario.

Es más fácil arriesgar con la plata de otro

Poniendo como ejemplo a los agricultores, Hazlitt acusa que "el Congreso descubre siempre sectores no amparados por las instituciones crediticias existentes, a pesar de las muchas que él mismo ha creado". Y advierte que "todo crédito representa una deuda" y que "las propuestas encaminadas a prodigar los créditos implican, por consiguiente, un volumen mayor de deudas". Justo cuando la morosidad, a pesar de la queja presidencial, es el tema del mes.

Para el economista idolatrado por Milei, hay una vital diferencia entre los préstamos privados y aquellos con alguna intervención del Gobierno, en el caso caputista con el uso del fondeo de la ANSES, algo que levantó polémica entre quienes supieron ser acérrimos libertarios, como la trader Lady Market.

Disculpen pero yo NUNCA voy a estar en favor de tocar los fondos de los jubilados y menos dárselo a los bancos . No estaba bien con Massa y no está bien ahora.



Por eso les digo algo, hagan su propia jubilación porque depender de un político es como pedirle a un chorro que te… — Lady Market (@ladymarketok) August 26, 2026

"El prestamista privado arriesga sus propios fondos (un banquero, ciertamente, arriesga fondos que otros le han confiado; pero si el dinero se pierde, responde con su propio capital o bien desaparece del mundo de los negocios). Cuando la gente arriesga su capital suele ser cuidadosa en investigar la adecuación de los bienes ofrecidos en garantía y la capacidad y honestidad del prestatario", diferencia el economista. Según su visión, el Estado podría beneficiar a "quienes no lo conseguirían (los créditos) de los prestamistas privados".

Finalmente, otra cuestión que saca de quicio a Hazlitt (y por propiedad transitiva a Milei) es que mientras están aquellos que recibieron "fondos estatales", se olvida a quienes "la injerencia del Gobierno privó de la oportunidad de adquirir medios de producción". Sigue siendo liberal, no marxista, porque aclara que "lo realmente prestado no es dinero, mero instrumento de cambio, sino bienes de capital", que son las cosas que se adquieren con el crédito.

Tal vez, más pronto que tarde, Milei le regale La economía en una lección a Caputo, a quien bautizó como "el mejor ministro de Economía de la historia".