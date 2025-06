La Pampa: Sergio Ziliotto bancó a CFK en un PJ colmado, pero Luciano di Nápoli pegó el faltazo

Hacía años que la sede partidaria no se veía tan colmada, a excepción de las jornadas electorales. Con todo, la asistencia casi perfecta de tribus, líneas y figuras de los distintos espacios, tuvo una excepción. El intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli , pegó el faltazo porque el acto era originalmente para la asunción de las autoridades del PJ local, proclamadas después de que bajaran su lista y él decidiera no competir en los pocos espacios en que sí lo habilitaron.

Ziliotto había preferido hacer silencio en la previa, aunque otros gobernadores del PJ se habían apurado a hacer advertencias y lecturas. El pampeano mantuvo un expectante mutismo y prefirió aguardar a los hechos institucionales antes de posicionarse.

El documento que repudia la proscripción de CFK

El documento del PJ pampeano interpretó que "quien juzga y condena no es el Poder Judicial". Alude a la "notable presión mediática" y la "genuflexa actitud" del funcionariaje judicial.

"La igualdad ante la ley sigue siendo un eslogan vacío", añadió el PJ, que en ese documento incluso entró en algunas consideraciones técnicas respecto de la causa en sí. "No pedimos impunidad. Sí exigimos justicia a través de procesos limpios, transparentes y justos", insistió Ziliotto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/1932535697946161330&partner=&hide_thread=false CUANDO QUIEN JUZGA Y CONDENA NO ES EL PODER JUDICIAL pic.twitter.com/3Zj2DtNBbZ — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) June 10, 2025

"Las diferencias políticas, deben resolverse a partir de la decisión popular en las urnas, no con la proscripción de los tribunales", aseveró en respaldo a CFK.

En el acto en el PJ, el gobernador remarcó su idea de que la situación debe ser afrontada en unidad. Además del gabinete provincial, aportaron su presencia sectores sindicales, dirigentes barriales y gremiales. "En el peronismo y en el campo popular no sobra nadie", mencionó Ziliotto.

La ausencia de Luciano di Nápoli

El que no estaba en ese lugar era el intendente de Santa Rosa. Di Nápoli no fue, autoprotegido con el argumento de que renunció a los cargos partidarios y su presencia no era obligatoria en el acto oficial.

En las últimas semanas, había seguido tirando de la cuerda. Mientras provincializa su figura con recorridas por el interior, insiste en que no se siente representado por las autoridades partidarias y abre el paraguas con su advertencia de que no se sentirá responsable del resultado electoral en las legislativas de octubre.

luciano-di-napoli-cfk.webp Luciano di Nápoli, intendente de la capital de La Pampa, también respaldó a Cristina, su primera madrina política, en las redes sociales.

Este lunes "Copete" expresó su "absoluto respaldo" a la expresidenta "frente a este nuevo intento de persecución judicial y política". "No naturalicemos el uso del Poder Judicial para excluir adversarios y silenciar voces", pidió. En el proceso previo, el intendente se había alejado del kirchnerismo luego de un paso protagónico por las filas de La Cámpora.

"En democracia las diferencias se resuelven con debate de ideas y el voto popular, no con proscripciones. Desde Santa Rosa, capital de La Pampa, mi solidaridad con Cristina y mi compromiso con una Argentina donde la política se ejerza con libertad, nunca con odio", completó.

en la calle.jpeg Uno de los encuentros de la militancia fue en el Movimiento de Derechos Humanos de La Pampa: emoción, lágrimas y abrazos. FOTO: www.radiokermes.com

Además de la cumbre en el PJ, otras organizaciones y partidos del espacio nacional y popular hicieron su propio encuentro en la sede del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Desde allí siguieron las novedades, hubo abrazos y lágrimas cuando se conoció la decisión de la Corte. La militancia siguió entre consuelos y bronca la palabra de CFK.

Esos sectores también participaron del encuentro en el PJ, donde la sede partidaria quedó chica para albergar a simpatizantes y dirigentes. Después, ya entrada la noche, hicieron una pequeña movilización hacia la sede que en Santa Rosa tiene el Juzgado Federal.

Fiesta de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza

En otros campamentos, y como ocurrió en el resto del país, hubo fiesta. La senadora del PRO Victoria Huala salió en redes a considerar que "no es proscripción, es justicia".

Por un camino parecido se mostró el Comité Capital de la UCR, que difundió un documento breve en el que usó la misma expresión ("no es proscripción, es justicia") y planteó que "es momento de entender que el poder no puede ser un privilegio impune. Nunca más".

El diputado nacional amarillo Martín Maquieyra también soltó una escueta frase: "Se hizo justicia".

Su compañero de bancada, Martín Ardohain, otro de los "héroes" saludado por el gobierno de Javier Milei gracias a sus prestaciones legislativas, la hizo un poco más larga. "Después de 17 años de lucha, hoy podemos decir que en Argentina hay Justicia. No es un día de festejo por revancha, es un día de alivio para quienes durante años trabajaron, produjeron, invirtieron y confiaron en este país, a pesar de todo", arguyó.

Luciano Ortiz, todavía presidente de La Libertad Avanza en la provincia, fue el más eufórico. Publicó un fotomontaje de Cristina con un traje de presa e interpretando que "la condena es un triunfo de la justicia sobre la impunidad. Después de años de corrupción, el mensaje es claro: el poder no te salva. ¡Al fin, una para la república!".