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Santa Fe: el debate por la ley de cuidacoches vuelve a tensionar a Unidos en la Legislatura

Senadores de la UCR descartarían los cambios del oficialismo en Diputados que alivian los alcances de la prohibición y crean nuevos cargos en la Justicia.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Los senadores de la UCR Santa Fe evalúan insistir con el texto original.

Los senadores de la UCR Santa Fe evalúan insistir con el texto original.

La discusión por la ley de cuidacoches en Santa Fe volvió a exponer diferencias dentro de Unidos. El bloque de senadores de la UCR analiza insistir con el proyecto aprobado originalmente por la cámara alta y dejar sin efecto los cambios incorporados en Diputados.

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El bloque de senadores radicales evalúa por estas horas insistir con el texto original y volver a aprobarlo tal y como se sancionó cuatro meses atrás, antes de que se traslade para el debate en Diputados.

En la cámara baja, bloques oficialistas ya manifestaban reparos sobre el texto aprobado.

El bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe había modificado el texto de la ley sobre cuidacoches.

El bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe había modificado el texto de la ley sobre cuidacoches.

Varias semanas después, y luego de muchas idas y vueltas y reuniones con diferentes organismos y sectores, la cámara baja sancionó el 4 de junio un proyecto con cambios significativos.

"Es una alternativa legislativa razonable", sostuvo un diputado de Unidos luego de que la votación saliera con 25 votos a favor y 17 en contra. Los legisladores plantearon que parte de los cambios respondían a pedidos de los municipios.

Entre otros puntos, se incorporan nuevas figuras al Código de Convivencia para las personas que exijan una retribución económica por usar espacios públicos destinados a estacionamientos, ya sea para guardado de automóviles o lavado.

Además, se propuso la creación de dos cargos de jueces de primera instancia para abordar esa problemática, en Santa Fe y Rosario.

Los senadores de la UCR evalúan cómo seguir

Mientras tanto, el bloque de senadores de Unidos construye su estrategia para volver a abordar el tema. Hay legisladores que mantienen la postura firme para que se apruebe el texto original.

Algunos afirman que hay dos puntos sobre los que no están dispuestos a ceder: aliviar los alcances de la prohibición para los cuidacoches y crear dos nuevos cargos en la Justicia.

“Entendemos que el camino es insistir con el proyecto que aprobamos en el Senado", dijo el senador Esteban Motta a Aire de Santa Fe a principios de julio. Su justificación es que crear los dos nuevos juzgados “es incrementar los costos para la Justicia".

"Que los ciudadanos debamos pagar dos juzgados por los trapitos nos parece que es un exceso", planteó el legislador.

El senador por el departamento Rosario y alfil del intendente de Rosario, Ciro Seisas, es uno de los que empuja el proyecto.

El senador por el departamento Rosario y alfil del intendente de Rosario, Ciro Seisas, es uno de los que empuja el proyecto.

Según pudo averiguar Letra P, esta semana podría haber avances porque se realizarán reuniones internas para tratar de encontrar puntos en común. Desde hace meses el tema incomoda a Unidos. Ahora tiene preferencia para la próxima sesión, que sería el 30 de julio.

El debate continúa con alta tensión. Una fuente aseguró que se va a avanzar con el proyecto siempre que no les genere “problemas a futuro con otra ley”.

En el oficialismo temen que una negociación demasiado dura por esta ley termine complicando futuros acuerdos legislativos entre ambas cámaras.

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