El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara baja, Germán Martínez , adelantó que realizarán una denuncia si un fiscal no actúa de oficio ante las declaraciones del jefe de Estado. "MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo", exigió en Twitter.

Este martes el Presidente había criticado al Congreso por la "lentitud" para trata el mega DNU y aseguró que "parte de esa lentitud es porque buscan coimas". "Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", advirtió Milei en LN+.

MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. NO VALE TODO.…

Para el economista libertario, el decretazo “está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley” y ratificó que "va en contra de los tongos de la casta". "El problema es que con este mecanismo no pueden morder”, apuntó el exdiputado.