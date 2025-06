La oposición avanza con un proyecto para proteger al Garrahan y declarar la emergencia pediátrica en el país

La protesta salarial en el Hospital Garrahan tuvo este martes un correlato en el Congreso y a Javier Milei no le llegaron buenas noticias: la oposición logró dictaminar en la comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados un proyecto de ley para garantizar el funcionamiento del nosocomio, que además declara la emergencia pediátrica de las residencias en el país.

El despacho, anticipado por Letra P , surgió de una fusión de la iniciativa de Unión por la Patria (UP) que apuntaba a la situación nacional de la pediatría y la de los bloques Encuentro Federal y Democracia Para Siempre, abogado al hospital porteño. El dictamen tuvo 21 firmas sobre 25 presentes, suficientes para alcanzar la mayoría.

No suscribieron el despacho la UCR (a excepción de Natalia Sarapura ) y el PRO, que de todos modos no podrían evitar un revés en el recinto este miércoles, cuando el resto de las bancadas, en caso de haber cuórum, buscará emplazar a las comisiones de Presupuesto y a la de Familia para dejar el expediente listo para la aprobación.

"Mañana hay que estar: es importante que haya cuórum", reclamó el diputado Pablo Yedlin, de UP, uno de los promotores de la iniciativa de ley, que obligaría a Milei a garantizar el funcionamiento de guardias pediátricas y residencias de todo el país. "No hay sistema de salud sin personal que atienda y no hay personal sin salarios dignos", sostuvo el tucumano al inicio de la sesión, que tuvo la exposición de referentes de la protesta del Garrahan y ministros de salud de las provincias.