La ola de violencia santafesina pone a prueba al Congreso

Durante las primeras horas de vigencia del período de sesiones ordinarias que inauguró el presidente Alberto Fernández , el diputado Rodolfo Tailhade , que preside la Comisión de Justicia, convocó al organismo para continuar el 8 de marzo con el debate de un proyecto que no fue incluído por el jefe del Estado en el extenso temario de sesiones extraordinarias.

La propuesta lleva la firma de siete diputadas y once diputados de Santa Fe, del oficialismo y la oposición, para crear 13 fiscalías, seis cargos de juez de garantías, un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo y seis juzgados de revisión para Rosario y la Ciudad de Santa Fe, junto a dos de ejecución.

La iniciativa fue presentada el año pasado con el respaldo del gobernador Omar Perotti y solo avanzó en la Comisión de Justicia durante una reunión del 16 de noviembre, 20 días antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, que fue prorrogado hasta el 30 de diciembre. En Juntos por el Cambio advierten que el proyecto tiene un giro a Justicia, a Legislación Penal y otro a Presupuesto. Hasta ahora, no hubo ningún movimiento en los organismos que conducen Carlos Heller y Carolina Gaillard . En el despacho de Tailhade admiten que podrían haber avanzado más rápido si el Ejecutivo hubiera incluido el punto en el temario de extraordinarias.

Dentro del oficialismo hay varios legisladores que contienen su malestar por las demoras en el trámite de iniciativas que les habría permitido capear mucho mejor el temporal de críticas que reciben en su provincia. Sin embargo, el diputado Roberto Mirabella , cercano al gobernador santafesino, elige plantear sus diferencias desde el año pasado. En diciembre, regresó a su provincia cuando el oficialismo lo necesitaba. Antes de hacerlo, advirtió que la agenda del FdT era porteño centrista y no tenía presente los reclamos de Santa Fe.

image.png

Cuando Fernández finalizó su discurso ante la Asamblea Legislativa, Mirabella volvió a hacer el reclamo, pero en un momento donde crecen las intrigas, los gestos y las versiones sobre su posible distanciamiento del bloque del FdT para seguir los pasos del bloque Unidad Federal que surgió en el Senado, con cuatro exintegrantes del oficialismo y la cordobesista Alejandra Vigo.

En medio de la tormenta política que azota a la política santafesina, cerca de Mirabella aclararon que "Santa Fe no está para un distanciamiento en Diputados" y remarcaron que las quejas son porque el oficialismo no le da importancia a la situación de seguridad en la provincia. "Hay que hacer cosas en Diputados y otras en el Senado, como la conformación de la Comisión de Seguimiento de la Aplicación del Código Procesal Penal" para continuar con el proceso que tiene a Santa Fe como uno de los primeros territorios en utilizarlo. También apuntan a la senadora Anabel Fernández Sagasti, que preside la Comisión de Acuerdos, donde no avanzaron con las designaciones para cubrir cargos judiciales vacantes en la provincia.

"Lo que nosotros estamos diciendo es concreto. Si lo que pasa en Rosario sucediera en Buenos Aires sería un descalabro. El reclamo es concreto porque esta pasando allá y va más allá de las discusiones políticas", remarcaron ante las consultas de Letra P.

Aníbal Fernández

Cuando concluyó la Asamblea Mirabella reclamó que "el gobierno nacional tome una participación más activa". "El ministro de Seguridad hoy debería estar viviendo en Rosario para conducir y liderar con todo el rigor las fuerzas que combaten el narcotráfico”, lanzó el diputado contra Aníbal Fernández, quien fue citado por la Cámara baja a dar explicaciones sobre la situación en Santa Fe el próximo 9 de marzo. Lo hará ante los miembros de la Comisión de Seguridad Interior que preside el massista Ramiro Gutiérrez.