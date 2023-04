“Es un horror la situación de inseguridad que vivimos en La Matanza. Habla de la situación de una gestión ausente que termina reproduciendo cada vez más violencia. Estamos consternados por toda esta situación de violencia que se vivió, pero es lógico que suceda después de tanto tiempo de venir exigiendo soluciones y no ser escuchados, no habiendo la más mínima articulación entre municipio, provincia y nación”, afirmó a Letra P la diputada del oficialismo.

Luego de marcar que desde su espacio se han solidarizado con la familia del hombre asesinado, los trabajadores del sector y también con Berni, quien –destacó– también fue víctima de violencia, Cubría arremetió contra el ministro: “No me parece que sea bueno este tipo de llegada (al lugar del hecho) sin mediar primero una articulación con quienes estaban con mucha bronca, con mucha desesperación”, dijo. Y más: “Hay que actuar con más humildad, con más empatía; hubo violencia de los dos lados, también hubo violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad: entiendo que estaban tratando de cuidar al ministro, pero no me parece bien cómo se desarrolló toda la secuencia”.