La marea feminista en su laberinto

https://twitter.com/fundarpoliticas/status/1633462591036198915 ¿Quién tiene el poder en las provincias argentinas?

Según el último censo, las mujeres son más de la mitad de la población del país, pero cuando miramos a los espacios de poder y toma de decisión, la cosa cambia. pic.twitter.com/vZasks18jL — Fundar (@fundarpoliticas) March 8, 2023

Además, y sobre todo, no surgió otra demanda aglutinante que reuniera a las multitudes bajo una misma consigna. Este año, aunque la convocatoria fue grande, hubo espacios vacíos de partidos políticos y, en especial, de las feministas inorgánicas, las que hoy no se ven interpeladas por ninguna de los lemas convocantes (“la deuda es con lxs trabajadorxs” o “con esta justicia no hay democracia”).