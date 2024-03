La marcha del 24M, un coro multitudinario contra Javier Milei y Victoria Villarruel

Contra las políticas de Javier Milei

Junto a esas consignas vinculadas a la agenda de Derechos Humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su plan de ajuste. "No al cierre de Télam, no al cierre del INCAA, no a la venta de Aerolíneas Argentinas, no a los despidos en el Estado", fueron algunos de los reclamos que se leyeron junto al documento oficial. "La patria no se vende" fue la leyenda de una gran bandera colocada en el frente del Cabildo.