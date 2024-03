Javier Milei sacó las armas para la batalla cultural

La misma regiría desde el mes que viene y ataría desde ese momento los haberes a la inflación, pero, al revés de lo que reclama la oposición , no reconocería la totalidad de lo perdido por el estallido inflacionario del comienzo del año, producto de una devaluación ampliamente considerada un overshooting por analistas de diversas tendencias.

La idea de que la "batalla cultural" va de la mano del deterioro del clima económico y social queda comprobada por uno de los infinitos likes que este jueves dio Milei en su cuenta de Twitter."Si el Congreso decide no colaborar, se gobernará por DNU a espaldas de la clase política miserable que sólo responde a sus intereses particulares y no al interés general del pueblo argentino", dijo un usuario que, a esta altura, es casi un vocero oficioso.

¿El pasado que vuelve?

El ataque a golpes y el abuso sexual que sufrió en su domicilio una militante de la agrupación pro derechos humanos H.I.J.O.S. provocó espanto. Que los agresores hayan manifestado explícitamente que su acción no tenía como móvil el robo sino "matar" a la víctima, sus insultos políticos y la inscripción que dejaron en una pared, "VLLC" –el mantra mileísta "Viva la Libertad Carajo"– no implican per se colusión oficial. Sin embargo, responden a un clima de macartismo, agresividad e intimidación que baja de numerosas manifestaciones oficiales, comenzando por las palabras dichas y escritas por el propio jefe de Estado. ¿Cuántas veces él mismo se refirió a los gritos a "los zurdos de mierda"?

image.png

El estupor también hizo carne en la dirigencia opositora. Sin embargo, a excepción de la peronista, se limitó al repudio y a la fórmula de la "investigación hasta las últimas consecuencias", sin detenerse en esas responsabilidades del Gobierno. Pese a esa timidez, la cuestión quedó plenamente establecida por la propia reacción oficial: mientras el vocero Manuel Adorni se limitó a desear "que la justicia avance", Milei sugirió con otro like una "operación" de la izquierda para usar a "sus desaparecidos".

image.png

Rearmando el "partido militar"

Ni siquiera el espectro de la ultraderecha logra unificar la manifestación popular que se espera para el domingo, una que tendrá motivos adicionales al compromiso con la memoria y el repudio al atentado mencionado.

No es de ninguna manera un hecho menor que los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri –la fórmula del ex Juntos por el Cambio reciclada en el gabinete paleolibertario–, hayan salido a anunciar un paquete represivo muy delicado que se suma a la "doctrina Chocobar" que permitirá a los efectivos de seguridad tirar a matar sin tener que dar la voz de alto.

En el paquete se destaca ahora una reforma de la ley de Seguridad Interior para permitir a efectivos de las Fuerzas Armadas exceder sus funciones de defensa exterior y comenzar a "patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia" en el marco de ofensivas terroristas como la del narcotráfico en Rosario.

image.png Patricia Bullrich y Luis Petri cargan los fierros de la batalla cultural.

Lo que se había anticipado y había sido refrescado por una frase extremadamente poco feliz del ¿radical? Petri se concreta ahora en el anuncio de una reforma legal que apunta directamente contra uno de los principales puntos del consenso democrático de 1983.

Como abía adelantado Guillermo Villarrealen Letra P, buena parte de la oficialidad mira con recelo que se la pretenda arrastrar a una actuación propia de los años trágicos, para la que, además, no está preparada y que cuenta con antecedentes totalmente ineficaces y encima luctuosos en Brasil, Colombia y México.

Ella

En la noche de este jueves, Victorial Villarruel realizó una explosiva aparición en TV en la que se diferenció del Presidente en asuntos sensibles como el carácter –"soy más templada que él", dijo–, el pliego de Lijo, el DNU 70/2023, el apego a la legalidad, las dietas de los legisladores, la licuación de las jubilaciones y hasta la aplicación de "la motosierra a lo Freddy Krueger". Fuerte con el Presidente, a quien definió como "un pobre jamoncito" entre ella y la "brava" Karinaa Milei. También resultó relevante su ataque al involucramiento de los militares en seguridad interior.

image.png Victoria Villarruel en TN. No soy Javier Milei, dijo sin decirlo.

"Ellos", Bullrich y Petri, "quieren que (la ley) se modifique, pero el derecho, como ha quedado, (haría que) un militar va a ser plausible de una condena por un asesinato", señaló. Conocedora más profunda de la "familia militar" que esos dos personajes que le arrebataron a último momento lo que el mandatario le había prometido –algo que no ocultó lamentar–, añadió que "la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles" y que "cuando las Fuerzas Armadas combatieron el terrorismo, terminaron todos presos".

El amor posado con Freddy duró lo que un suspiro y la guerra en la cúpula ya es inocultable. Esta historia, sin dudas, continuará, como auguró Adrián D'Amore en Letra P.

La hora del contrarrelato

Mientras la vice hacía punta también con un ataque al "relato de la izquierda" sobre los derechos humanos, crecían los indicios de que el Gobierno expondrá de modo oficial su doctrina negacionista sobre la singularidad del terrorismo de Estado, lo que se expresaría en un spot urticante.

Resta comprobar si ese elemento clave de la "batalla cultural" tendrá como correlato algún subterfugio para liberar a represores presos, como señaló en La Nación el periodista Carlos Pagni, versión negada tres veces en una misma oración como "mentira" por el propio Milei.

image.png

La Corte por asalto

Resultó curioso que Adorni, el portavoz, se quedara sin palabras para defender la insólita nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. El funcionario no supo qué contestar más que resaltar al background penal –por su expertise, no por sus antecedentes, claro– del juez federal. ¿No tenían otro?

Si se piensa en cuestiones como la reforma de le lay de Seguridad Interior y la controvertida postulación del emblema de los vicios de la Justicia federal, cabe preguntarse si el Gobierno realmente quiere hacer avanzar sus proyectos en el Congreso o si, en verdad, solo apunta a provocar choques a repetición con el parlamento, de modo de alimentar una narrativa anticasta que, tal vez, podría llevar a desenlaces sorprendentes.

Además, si Lijo no llegara y la actual mayoría antilorenzettista decidiera tomarse revancha, ¿qué pasaría con el empoderamiento castrense, el DNU, impugnaciones varias y hasta con la dolarización?

Cambio climático

Al inicio se hizo referencia al clima agresivo que fomenta la ultraderecha como sustrato del atentado contra la militante de H.I.J.O.S., así como también lo fue del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La intimidación avanza, incluso ante la prensa y dentro del propio gabinete.

Uno de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Fabián Waldman, de FM La Patriada, pregunta todos los días con agudeza y recibe, a cambio, el filo de Adorni. Lo injustificable es que Milei le haya dado like a un meme de mal gusto.

image.png

Menos grosero, pero acaso más llamativo fue lo que le ocurrió al secretario de Agricultura, Fernando Vilella, quien fue reprendido por el troll ultraderechista Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", por haberle dado like a un posteo crítico de Martín Lousteau.

El tuitero –poderoso, tanto que logró imponer a su novia como jefa de Gabinete en la Subsecretaría de Política Universitaria– corrió al funcionario con su supuesto despido. Vilella –un hombre grande y con una trayectoria–reaccionó con un pedido de disculpas que dio vergüenza ajena y resultó elocuente sobre el modo en que funciona la trituradora ultraderechista en las redes sociales.

Mirtha Legrand no es la única persona que empieza a sentir miedo en la Argentina paleolibertaria.