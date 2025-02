La Libertad Avanza hasta el fin del mundo: cómo fue el debut oficial de Karina Milei en Tierra del Fuego

Ante un auditorio colmado, especialmente por jóvenes, Karina Milei abrió el acto recordando una de sus visitas a la isla durante la campaña de 2023, cuando La Libertad Avanza no tenía sello y todavía era una novedad. “Esta es la cuarta vez que vengo a Tierra del Fuego. Cuando vinimos con mi hermano, no pudimos terminar de caminar una cuadra por el afecto de la gente”, recordó.

Ademas, subrayó el papel fundamental de la dirigencia y la militancia que sostienen el crecimiento del partido en cada provincia y remarcó: “Solos no hubiesemos podido llegar hasta acá. Sin personas como Martín Menem y Agustín Coto , que trabajan dia y noche para cambiar la Argentina, nada de esto sería posible. Sigamos trabajando con la misma fuerza para llenar el Congreso de legisladores de La Libertad Avanza”.

A su turno, el legislador provincial Coto tomó la palabra y ponderó como un logro que “La Libertad Avanza sea un partido de alcance nacional, desde Ushuaia hasta La Quiaca, en tiempo record".

feca645b-3d2c-4ef5-a08b-be872191232a.jpg Pauli, Menem y Coto en conferencia de prensa.

"Ahora, el desafio es sostener este proyecto con convicciones firmes, para seguir ampliando las libertades que mejoraran la vida de los argentinos", sostuvo el referente local y armador del partido en la Patagonia, quien será el candidato a senador del partido en las elecciones de octubre.

Conferencia de prensa sin la voz de Karina Milei

Este jueves por la mañana Martín Menem, Coto y el diputado Santiago Pauli recibieron a la prensa en una de las salas contiguas al auditorio con un abundante y variado servicio de catering. Entre scones, facturas, café y limonada, en primera fila se sentaron la legisladora provincial Natalia Graciania y la concejal de Ushuaia Belén Monte de Oca, quien recientemente se sumó a las fuerzas del cielo desde el PRO.

Como si aludiera al caso de la edil capitalina, Menem adelantó que buscarán seguir ampliando las bases de LLA de cara a las elecciones de este año. “Todas las personas que apoyan nuestras ideas serán bienvenidas. Se han sumado personas de otros espacios y las seguiremos recibiendo en la medida que respeten las ideas de la libertad", abrió los brazos el presidente de la Cámara de Diputados. No obstante, marcó una línea y afirmó: "En lo único que no vamos a ceder por rasguñar un voto es en las ideas de la libertad: respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, bajo el principio de la no agresión”.

Editadas.jpg De izquierda a derecha. El diputado nacional Santiago Pauli, la legisladora Natalia Graciania, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el legislador Agustín Coto y la concejal Belén Monte de Oca.

En medio de preguntas que aludieron a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y la polémica en torno a la restricción de la prensa, no faltaron las modificaciones en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que ajustaron la distribución del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

En este sentido, consultado por Letra P, Pauli ratificó la voluntad de Milei de no modificar la Ley 19.640 por una cuestión de “seguridad jurídica” en pos de atraer inversiones. “Lo del FAMP me parece espectacular, porque ahora hay información. Los productores locales saben ahora que pueden presentar proyectos y el gobierno nacional también”, apuntó el diputado, sin registrar los reclamos de la administración provincial.