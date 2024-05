La ley ómnibus desató una guerra en la UCR de Entre Ríos

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Así, con este tiro, Rogel, que es convencional nacional de la UCR, marca la cancha para lo que viene. Aunque 2025 quede lejos y 2027 es para cualquier dirigente una quimera, se apunta para disputar poder interno en el partido y con el jugar hacia dentro de Juntos por Entre Ríos.

Rogelio Frigerio - Fabian Rogel.jpg Fabian Rogel junto a Rogelio Frigerio, durante la campaña.

Rogelio Frigerio, afuera del radar de los disparos

En el entorno inmediato de Rogel explican que Frigerio queda fuera del radar de los disparos. Es más, lo entienden como un respaldo. Después de los aprietes públicos de Milei hacia los gobernadores para que se vote la ley ómnibus, esta postura intenta mostrar músculo en la coalición gobernante en la provincia, se fundamenta. Incluso después de la publicación, Rogel se reunió con el gobernador para explicar la postura.

“Tenemos que levantar la voz, incluso para ayudar a Rogelio Frigerio”, se lo escuchó decir a Rogel en un pasillo de Diputados durante la última semana. Esta estrategia se condice con la idea de dejar decir a los demás lo que él -Frigerio- no puede. Sin embargo, la novedad en este caso es que Rogel, además de criticar al gobierno libertario apuntó -y disparó- contra los propios. Dio un paso más.

Munición gruesa contra las boinas blancas

En el escrito, este exdiputado nacional, decidió ir más lejos contra la ley votada. Además, aprovechó para defender al primer presidente democrático pos dictadura de 1976. “Esta ley mancha los 40 años de continuidad democrática que los argentinos, junto con Raúl Alfonsín, hemos sabido conquistar”. Otro tiro que apuntó a su partido.

“La continuidad democrática se ve lesionada puesto que la división de poderes, el federalismo y tantas cosas que son esenciales para la vida del radicalismo y para la vida nacional se han dejado de lado”, marcó.

“Creo que los diputados radicales que han votado esta ley no han reparado en el daño que se le hace a la construcción del bienestar general del país y de la República, que todavía no hemos logrado conquistar. En la democracia no vale todo ni todo da lo mismo”, cerró quien ya había presidido el bloque de diputados provinciales entre 2011 y 2015 y presidió el bloque de convencionales constituyentes en la reforma de la constitución provincial de 2008.