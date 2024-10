La gira de Ricardo Quintela avivó la interna peronista en Río Negro

Furia sindical y compañera

El movimiento obrero organizado se dispuso a abrirle las puertas de la CGT a Quintela. La primera de las opciones para la foto era el edificio que la central obrera tiene en la calle Tucumán, en Roca, pero se pensó trasladarlo a Allen por la convocatoria ampliada. Sin embardo, esa planificación se desmoronó.

El gobernador riojano, que comenzará el viernes con una conferencia de prensa matutina en la sede del PJ neuquino, finalmente reunirá a la militancia en la plaza del Patronato, a eso de las 15. Según pudo constatar Letra P, será “para tomar mates” y analizar los tiempos de Javier Milei en la Casa Rosada.

image.png Fastidio en la CGT de Río Negro por la organización de la visita de Ricardo Quintela.

Cuando a nivel nacional el peronismo intenta sacarse el rabo entre sus patas, en la Patagonia se inició el natural proceso de tensiones por el armado de listas. Sin importar que falte un largo trecho para el anuncio de candidaturas, el PJ rionegrino enfrenta una clásica reyerta.

“Fue todo organizado en secreto, así es muy difícil para nosotros”, razonó un pope del mundo sindical que pugnaba para que la sede de Camioneros fuera el espacio para encontrarse con Quintela.

Ricardo Quintela, eje de conflicto

“Invitamos a todo el peronismo, pero cuando se metió Tolosa Paz todo se desmoronó”, replicó el cegetista, quien adujo la intromisión de los hermanos Soria en la organización ante la presencia de la diputada albertista. “Todo el peronismo estaba convocado, ahora van a tomar mate entre amigos”, ironizó.

Las críticas en off the record se reprodujeron entre algunas figuras del partido. Uno de los presentes en la reunión de las intendencias, convocada hace pocos días en Cervantes, atizó la llama de la interna. “Ganaron Roca por fuera del PJ, no quieren convocar a un acto por el 17 de octubre y traen a un compañero por su candidatura. Hace mucho ruido”, razonó ante la consulta de Letra P.

El enojo en el compañeraje complica el rumbo en un sector de fisuras expuestas. Como explicó este medio, son varias las opciones que asoman en el futuro inmediato y hasta se maneja la posibilidad, si no hay un esquema homogéneo, de tantear a sectores de la centroderecha como el que tracciona Aníbal Tortoriello.

Neuquén y sus particularidades

El cotilleo rionegrino no es muy distante al neuquino. Antes de pasar a Río Negro, Quintela se encontrará con un PJ desgastado, desnutrido por fugas al frente Neuquinizate de Rolando Figueroa.

Todavía falta, pero quienes poseen roles orgánicos pretenden lograr un acuerdo con el gobernador que construyó su carrera dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

La última voz crítica fue la del legislador Darío "Pampa" Peralta. El hombre que llegó a la Legislatura de la mano del Frente de Todos apuntó contra viejos socios, como la diputada Tanya Bertoldi o el dirigente social Marcelo Zúñiga. "Lo de Tanya y Zúñiga es una deslealtad enorme al congreso partidario. Es no saber perder, es irte a un lugar dónde no está bueno estar", dijo en el programa Enfocados sobre el salto de la dupla al frente del gobernador.

Un clima espeso lo espera a Quintela, que tendrá una tarea difícil para reunir los avales que le permitan entronizarse como titular del PJ.