Guillermo Francos: "Javier Milei me eligió porque no entiende la política"

Francos: "Mi nuevo rol no está supeditado a la aprobación de la Ley Bases"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó su primera conferencia de prensa y aclaró que su permanencia no depende de la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso. “No puedo decir que la gestión que acabo de asumir esté supeditada a la ley Bases”, advirtió el funcionario y remarcó: “Acabo de asumir el cargo, no me puedo poner un límite que está tan cerca”.

Por otro lado, Francos ratificó que el Ministerio del Interior pasará a ser secretaría, a cargo de Lisandro Catalán, y quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, aunque criticó que se concentraran "demasiadas tareas" en esta área. “Hay varios temas que vamos a ir descentralizando para que yo pueda cumplir con la función que me encomendó el Presidente”, adelantó el jefe de Gabinete.