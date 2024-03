La democracia, bajo ataque: una marcha histórica que no rompió el cerco

Antes de anunciar que en la Plaza estaba la Juventud Radical , la conductora del acto central tuvo que advertir que hoy, con un gobierno que desprecia y acecha a la democracia , "no sobra nadie". Consiguió que los silbidos fueran tapados por los aplausos.

martín lousteau día de la memoria.jfif Martín Lousteau encabeza la columna de la Juventud Radical.

Cuando se retiraba la marea que había llegado al mediodía, entraban las columnas de la izquierda trotskista, que esperaban en el Obelisco a que la Plaza se deskirchnerizara para hacer su propio acto.

Inflamada por un gobierno negacionista que desprecia y ataca a la democracia con discurso y praxis institucional, la marcha por la edición 2024 del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia excedió largamente la condena al terrorismo de Estado y la ratificación del compromiso contenido en el Nunca Más. Fue, como la calificó Letra P, una manifestación histórica -por sus dimensiones- que repudió al gobierno de Javier Milei. "Vos sos la dictadura", le gritó una y otra vez.

Con todo, aunque no hay manera de ofrecer sentencias concluyentes, la manifestación de este domingo no pareció terminar de romper el cerco de la militancia, sea orgánica o inorgánica, de un sector de la sociedad afín a un conjunto de ideas y convicciones que el kirchnerismo concentró en su transversalidad y terminó haciendo suyas -porque otras expresiones populares, como la UCR, se retiraron o se plegaron a la marea como furgones de cola-; un plexo de consignas que acaso supongan un muro demasiado alto para una parte de la sociedad que muy probabemente integró en 2011 el 54% de CFK y se espanta con Milei, pero no quiere sentirse K.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CasaRosada/status/1771898590690005440&partner=&hide_thread=false Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024

No es casual que el Gobierno no haya respetado el 24M y, por el contrario, lo haya aprovechado para ir por todo en el ejercicio sistemático de la provocación con un video en el que reclamó "Memoria, Verdad y Justicia Completa" y haya insistido, a través de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con que #NoSon30000.

Para Milei, en la Plaza estaba el kirchnerismo, acaso una versión ampliada, una suerte de pankirchnerismo social, pero el kirchnerismo al fin, categoría totalizante de todo lo que está mal para el 56% que el 19 de noviembre pasado integró a la Argentina al lote de países que decidieron asomarse al abismo de la ultraderecha.

En La quinta pata del domingo pasado, Marcelo Falak se preguntaba si habrá lugar para el centro democrático y republicano en "la Argentina que redefine sus extremos". Buena pregunta. En la de este domingo, frente a la interpelación ultraderechista del consenso democrático del '83, planteó la necesidad de "Volver a empezar". Buena consigna.