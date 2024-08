La Corte Suprema de Javier Milei: ¡para qué te traje, Manuel García-Mansilla!

¡Para qué te traje, Manuel García-Mansilla!

Por lo pronto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral sorprendió al afirmar que no conoce a Milei y que su postulación le fue acercada por el Caputo asesor. "Me llama mucho la atención que el cargo no se lo haya ofrecido el Presidente, sino un monotributista que no es funcionario público", lo atendió Martín Lousteau, desnudando una vez más el funcionamiento anómalo que rige en la cúpula.