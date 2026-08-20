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LA PROTESTA

Marcha de endeudados: la CGT le golpeó la puerta a Caputo por las tasas y cruzó a Marcos Galperin

Gremios, organizaciones territoriales y damnificados marcharon a Economía. Casi seis millones de personas enfrentan retrasos en sus pagos. Las billeteras.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
La CGT, frente al Ministerio de Economía

La CGT, frente al Ministerio de Economía

La CGT le reclamó esta tarde al ministro Toto Caputo que limite las tasas de interés de los bancos y billeteras virtuales y que lance un programa de refinanciación de deudas. Fue en el cierre de la primera marcha por los endeudados que juntó a todas las centrales obreras, la izquierda y autoconvocados.

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Las columnas se concentraron frente al Ministerio de Economía pasado el mediodía, poco después de la marcha que habían protagonizado al mismo punto un grupo de cámaras pyme que reclaman una ley de emergencia por el cierre de empresas. Sindicatos, sectores de izquierda y organizaciones que nuclean a endeudados pidieron una respuesta al gobierno de Javier Milei, que hasta ahora solo calificó el tema como "un problema entre privados".

El reclamo de la CGT

Con esta movilización, la CGT buscó sintonizar con un problema que crece entre los trabajadores formales e informales. El endeudamiento empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda gremial, junto a los reclamos salariales y previsionales. Según datos del Banco Central citados por las centrales obreras, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en el país, y unos 5,8 millones acumulan atrasos de más de 90 días, un salto de 132% respecto de febrero de 2024.

Frente a las columnas de la CGT, un manifestante resumió el reclamo: "Estamos marchando de manera pacífica, reclamando al Gobierno que interceda ante la situación apremiante de cientos de miles de familias por deudas que contrajeron a tasas usurarias y con la complicidad del Gobierno, que no pone límites ni a billeteras electrónicas ni a bancos. No es una cuestión de negocios de privados, hace al colectivo social". En la columna de la UTEP, una mujer contó una historia parecida: "Estoy endeudada con las tarjetas y con Mercado Pago. Ahora estoy desempleada y no puedo cubrir ninguna de las deudas. Por eso tengo que salir a cartonear".

Apunten contra Marcos Galperín

El nombre de Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre y de la billetera virtual Mercado Pago, apareció una y otra vez a lo largo de la movilización: en carteles, en los testimonios de los manifestantes y, sobre todo, en la bandera amarilla frente al Ministerio de Economía con la leyenda "Galperín usurero, Milei cómplice". La compañía ofrece créditos personales con una tasa nominal anual de entre 48% y 249%, según su propia información, que se traduce en un costo financiero total de casi 1.400 por ciento anual.

La CGT formalizó sus pedidos en un documento que sus tres secretarios generales, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dejaron en Economía. El texto plantea que el equilibrio macroeconómico "debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes" y reclama tres medidas puntuales: que el Banco Central cumpla su función de regulación sobre las tasas de interés de préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio de endeudamiento de personas físicas; que se atienda la situación de las Pymes, cuyo capital de trabajo está comprometido por las deudas; y la puesta en marcha de un programa de refinanciación con tasas acordes a la evolución de los ingresos.

Un paro general en el horizonte

Entre la dirigencia sindical, todas las voces coinciden en describir el problema como una olla a presión. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, advirtió, que no hay que descartar que el alto nivel de endeudamiento sea "el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país". "La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática", describió.

El secretario general de la CGT Octavio Argüello fue más directo: "Esto tiene dos responsables: Milei y Caputo. No es un acuerdo entre privados, es una política del Gobierno". El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, fue todavía más duro: "Si hay 20 millones de endeudados y 6 millones que no pueden pagar sus deudas es porque hay una política criminal. Quieren endeudarnos a todos para que solo nos dediquemos a sobrevivir. Milei es un criminal, es una asociación ilícita junto a Caputo".

El plan de lucha de las tres centrales tiene su próxima cita el miércoles 2 de septiembre, Día de la Industria, con una movilización centrada en la caída de la actividad fabril y la pérdida de puestos de trabajo. En ese recorrido, la chance de un paro general antes de fin de año se manejaba esta tarde como una alternativa cada vez más firme.

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