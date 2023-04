La Cámpora agitó la previa del PJ con una foto de CFK en campaña

Luego del anuncio de Fernández, la primera señal salió del entorno del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los dirigentes que pide a gritos que Cristina revea su decisión de no ser candidata a nada, como anunció luego de ser condenada en la causa denominada Vialidad. En La Plata, calificaron como “lógica y natural” la decisión del Presidente y más: “Ir a la reelección luego de una gestión que no supo o no pudo dar todas las respuestas que se esperaban de nuestro Frente no hubiese sido una buena decisión. No era una opción ganadora”, decían en el mediodía de este viernes.