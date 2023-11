A las 9.26, cuando no había pasado una hora y media desde la apertura de las mesas de votación, Pamela David lanzó una bomba atómica. "Anoche comí con Sergio Massa . De ser el presidente electo, su ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta ", escribió en Twitter la conductora de América, pareja del dueño de ese canal, Daniel Vila , empresario muy cercano al candidato de Unión por la Patria . ¿Reality? ¿Ficción? "Una opereta", le dicen a Letra P fuentes del entorno del alcalde. "NI idea", se hace el distraido el equipo del líder del Frente Renovador.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPamelaDav%2Fstatus%2F1726215304655904979%3Ft%3DuAiNW_ilgrDSW9ykAhka6A&s=08&partner=&hide_thread=false Anoche comí con @SergioMassa . De ser el presidente electo, su Ministro de Economía será @horaciorlarreta — Pame (@PamelaDav) November 19, 2023

El tuit de la modelo detonó la jornada en plena circulación de referentes de la política por los centros de votación. Una hora después del posteo, el propio Larreta enfrentó un enjambre de micrófonos y la primera pregunta fue eso: ¿habemus ministro de Economía si gana Massa? El exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio la tiró afuera. "No hay nada de eso", negó y completó, sin ánimo de seguir hablando del tema: "No me reuní con él".