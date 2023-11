"No reparto cargos como caramelos", llegó a decir para diferenciarse de su contrincante, Javier Milei , que en plena desesperación por no haber ganado en primera vuelta y encima salir segundo se movió rápido para pactar con Macri, lo que generó un sinfín de rumores acerca de un eventual cogobierno con puestos ya comprometidos para figuras de la era cambiemista.

A poco estuvo igual el candidato de Unión por la Patria (UP) de jactarse al dar un nombre, cuando corría detrás de las encuestas e imaginaba el anuncio como una bomba de distracción en el primer debate presidencial . Circulaba que Roberto Lavagna tendría un rol de coordinador de los equipos económicos, el talón de Aquiles massista. No necesitó tirar la carta sorpresa aquella noche en Santiago del Estero , porque ni Milei ni Patricia Bullrich llegaron a incomodarlo con la inflación, el dólar o la pobreza.

De buena relación con el candidato, Jaime Perczyk (Educación) también podría continuar en una gestión del tigrense. Lo mismo Gabriel Katopodis (Obras Públicas), uno de funcionarios que más militó por la recuperación del peronismo entre las PASO y las generales.

Opositores y un cuarteto

"Es el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria”, afirmó Massa en uno de sus últimos actos de campaña, para alimentar su convocatoria a un "gobierno de unidad federal", antes de revelar que aspira a que “la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”. Desde la época del radical Manuel Garrido, durante el primer gobierno kirchnerista, que eso no ocurre.

No es el único despacho que Massa le prometió a alguien ajeno a Unión por la Patria. "Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político", sorprendió hace una semana. Llama la atención, ya que ese sillón caliente parecía destinado a Guillermo Michel, actual titular de Aduanas y principal asesor económico del tigrense; o a Leonardo Madcur, jefe de asesores del Palacio de Hacienda. La afirmación movió una danza de nombres que incluyó desde Martín Redrado, Carlos Melconian (que elaboró un plan para JxC que fue a parar a la basura) hasta Diego Bossio, entre muchos otros. Técnicamente Lavagna (padre, no Marco) no pertenece al Frente Renovador.

No serán caramelos, pero durante su visita a la Unión Industrial Argentina (UIA), Massa invitó a la entidad a formar parte de su gobierno de "unidad nacional" en "órganos de contralor". El titular de la entidad industrial, Daniel Funes de Rioja, incluso se permitió con especular qué lugares podrían ocupar: la Comisión Nacional de Valores (CNV) o la Superintendencia de Seguros.

Massa tampoco deslizó nombres cuando se refirió al Banco Central, pero sí un porcentaje: prometió que la mitad del directorio de la autoridad monetaria sería completado con figuras propuestas por la oposición.

Entre tanto guiño a la dirigencia ajena, algunas figuras opositoras tuvieron que salir a despegarse de los rumores. Uno fue Gerardo Morales, exsocio del tigrense en la época previa al surgimiento de Cambiemos. “El rol en el que nos puso la gente es de oposición”, se plantó el gobernador de Jujuy y titular de la UCR.

Massa sí se permitió mencionar a un cuarteto de figuras ajenas a UP con las que siempre mantuvo dialogo. En una entrevista televisiva, el candidato se entusiasmó con sumar a su eventual administración a Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto. Los primeros dos anticiparon que lo votarán este domingo. El salteño hasta se sumó formalmente a sus recorridas de campaña.