Massa-Rossi es la fórmula de unidad en Unión por la Patria: Wado y Scioli, abajo

Otro anochecer de otro día agitado en el espacio cristino-massista de Unión por la Patria, la coalición peronista que se llamaba Frente de Todos. Hasta ahora no hubo foto ni video. La confirmación oficial de la fórmula Wado-Manzur iba a llegar el jueves por la tarde. No pasó. Iba a aparecer en la tarde de este viernes. Tampoco. Mientras tanto, las operaciones: que los gobernadores insisten con una lista de unidad, sin precandidatura de Daniel Scioli, y que entonces Sergio Massa vuelve a escena. Que la fórmula "no conforma a todos" porque el tucumano no es del gusto del paladar K y que, entonces, el segundo término del binomio puede tener otro destino. Que Massa Presidente ni de casualidad, pero que el ministro de Economía despliega sus alas de operador mediático para negociar más espacios en las listas legislativas para su tropa. Vale todo en el frenesí de la rosca peronista, a menos de 30 horas del vencimiento del plazo para la inscripción de las precandidaturas.