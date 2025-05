El candidato Manuel Adorni cerró la campaña del presidente Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires

“Los amarillos fracasados pelean el cuarto lugar”; “Nosotros somos el verdadero cambio”; “Van a tener que seguir comiendo pochoclo porque acá estamos más fuertes que nunca”; fueron algunas de las frases cruzadas contra ambos espacios por parte de Milei, que ya no distingue entre entre enemigos y exaliados. La militancia, desde abajo del escenario, arengaba con cánticos como “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

Para que no quedara ninguna duda, el libertario se refirió tanto al macrismo como al peronismo en una misma oración: “Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos”.