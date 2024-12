Javier Milei versus Victoria Villarruel: el Escribano General, testigo clave, en silencio

Con el reproche oficial por la supuesta "invalidez" de la sesión, primero distribuido como trascendidos , pero luego expuesto por el propio Jefe de Estado desde Italia , de forma intencionada o no, el Gobierno juega para los argumentos del senador expulsado este jueves. El entrerriano, detenido en Paraguay porque se le encontró dinero sin declarar, preparó un pedido de nulidad de la votación que lo dejó fuera de la cámara alta.

Fue el propio Milei quien dejó en evidencia esta novela de enredos, al opinar en radio que la vicepresidenta no tenía que haber estado al frente del Senado porque él iba a estar fuera del territorio nacional. Desde la noche anterior, influencers y cuentas de redes sociales de buen diálogo con la cúpula libertaria se encargaron de instalar la polémica y culpar por eso a la excompañera de fórmula presidencial.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, dijo el Presidente en diálogo con Luis Majul.

Juego a favor de Kueider

El malestar del Presidente y de sus principales operadores políticos se incrementó, también, porque en la sesión de este jueves quedó en evidencia la debilidad política del oficialismo, que no consiguió reunir los dos tercios de los votos necesarios para avanzar con la moción del senador Ezequiel Atauche, que solicitaba la suspensión de Oscar Parrilli, la principal espada política de Cristina Fernández de Kirchner, involucrado en la denominada causa del Pacto con Irán.

También porque los habituales aliados legislativos del gobierno, como el PRO y la UCR, dejaron de impulsar la suspensión de Kueider, el plan original de LLA, y se inclinaron a último momento por la expulsión del entrerriano, luego de que la jueza Sandra Arroyo Salgado pidiera su desafuero y detención. Este viernes ordenó el allanamiento de su despacho para avanzar con la investigación por presunto lavado de dinero.

La mirada libertaria, que termina favoreciendo el argumento de Kueider, busca ser de estrategia política: con la suspensión, la banca quedaba vacía, pero con expulsión, le corresponde a Stefanía Cora, una militante camporista. Pero en el aire queda la sensación de apoyo a Kueider, un peronista que este año se reconvirtió en un aliado de la Casa Rosada en un recinto complicado para LLA.

El silencio del Escribano General de Javier Milei

Ante la desprolijidad manifiesta, en el centro de la polémica quedó el Escribano General, un funcionario que se mueve bajo la órbita del Ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona: Giesso es un egresado de la Universidad Católica Argentina que se desempeñó en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y también ejerció como docente en distintas universidades públicas y privadas.

Fue quien le llevó el acta a la vicepresidenta a las 19, siete horas después de que Milei emprendiera su vuelo hacia Italia y minutos después de que finalizara la sesión que votó la expulsión de Keuider. Por esta razón es que la titular del Senado respondió con otro lado de la biblioteca distinta a la de la Casa Rosada, al afirmar que hasta que no le traspasen el poder con la firma del acta, ella continúa en sus funciones como vicepresidenta. En el Ejecutivo sostienen que es desde el momento en que fue notificada y Giesso no dice nada.

Villarruel esgrimió ese argumento al desentenderse en su cuenta de Instagram, ante la pregunta de un usuario sobre esta polémica. La respuesta no cayó nada bien en la cúpula libertaria, sobre todo en el entorno de Karina Milei. Así dejó en claro en Twitter el subsecretario de Prensa Javier Lanari, uno de los que mejor interpreta los deseos y el estado de ánimo de los hermanos Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/javierlanari/status/1867628789070438494&partner=&hide_thread=false Levanten la mano los que sabían desde el martes que Milei viajaba el jueves al mediodía a Italia — Javier Lanari (@javierlanari) December 13, 2024

Letra P se comunicó con el Ministerio de Justicia, con los dos números de teléfono que figuran pertenecientes a la Escribanía General de la Nación e, incluso, con el secretario de prensa de Giesso para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, al cierre de esta nota, el funcionario seguía en silencio.

Edgardo Kueider, un aliado caído en desgracia de la Casa Rosada

Con sus declaraciones, el jefe de Estado pavimentó, quizá sin buscarlo, el camino para que el senador por Entre Ríos valide su pedido para que lo reincorporen en su banca. El entrerriano presentó este viernes por mañana a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el mismo argumento esbozado por Milei de la supuesta invalidez de la sesión.

Aún si hay un fallo a favor del exlegislador, algo que en el Gobierno creen improbable por la magnitud pública del escándalo, todo indicaría que se juntarían nuevamente los votos para destituirlo, ya que en su expulsión superó ampliamente los dos tercios requeridos: la remoción obtuvo 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

La Libertad Avanza, incluso, votó de manera afirmativa una vez que advirtió que ya no era posible impedir la expulsión y promover su pedido de suspensión, en sintonía con lo que también promovió en un inicio otros sectores de la oposicón. Con la noticia consumada, el presidente del PRO, Mauricio Macri, definió la decisión de la cámara alta "como un atropello a la democracia".

"No operamos el regreso de Kueider y tampoco que siga detenido. Son dos poderes del Estado completamente distintos y no nos vamos a meter. Además, una banca aliada más o menos no nos cambia la ecuación el próximo año, pero sí el hecho de haber perdido una pelea legislativa ente el kirchnerismo", aclaró una fuente inobjetable del oficialismo.