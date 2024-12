Karina Milei 2025: la trastienda del operativo clamor

"Karina siempre va a hacer lo mejor para Javier, pero el mensaje de la hermana de Javier Milei estuvo dirigido específicamente a la militancia", afirmó uno de los testigos. No fueron tantos: el acto de La Libertad Avanza del miércoles estuvo vedado para la prensa, por lo que no hubo registro del discurso de El Jefe. Sus textuales fueron difundidos por fuentes libertarias.

No obstante, según pudo constatar este medio a partir de un registro de audio, ese textual no formaba parte del discurso escrito de la secretaria general, sino que fue un acto reflejo ante un grito del público. "Nosotros somos meros instrumentos de esta causa", agregó Karina Milei al responder a un grito del público para que sea candidata en las próximas elecciones.

Si bien el momento puede haber sido fruto de la improvisación, lo cierto es que la difusión editada de los textuales no debe hacer sido tan azarosa. Con la prensa en la vereda y apenas uno fragmento de video filtrado por la señal IP Noticias, el único registro del discurso de la hermana de Milei fue el difundido por LLA. El clamor se alimenta a partir de ese hecho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_IPNoticias/status/1869516534357561650&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO IP | "Voy a estar donde mi hermano, el Presidente, me necesite. No podemos defraudar a la gente", Karina Milei en una cumbre del partido de La Libertad Avanza. pic.twitter.com/SY6xFhSxrY — IP NOTICIAS (@_IPNoticias) December 18, 2024

Karina Milei y un operativo para fortalecer a LLA

A pesar del clamor improvisado, el rumor no es nuevo: hace meses que se especula con un debut electoral de El Jefe, no sólo por ser quien controla los resortes más recónditos de la administración libertaria, sino, también, por el volumen que su apellido puede darle a LLA en un distrito de resistencia peronista.

En otras palabras, con esta jugada tradicional de la casta política, de la que se hicieron otras familias como los Duhalde o los Kirchner, la Casa Rosada podría pelear en mejores condiciones ante el peronismo en la madre de todas las batallas, en la que el gobernador Axel Kicillof buscará plebiscitar su mandato pensando en el salto de 2027 y la expresidenta intentará liderar al conjunto del peronismo territorial.

Los hermanos Milei saben que necesitan al PRO y la UCR para afrontar su segundo año de mandato, incluso, para ganar en algunas jurisdicciones claves, pero no están dispuestos a ceder ni la lapicera ni la estrategia electoral.

Un influyente operador en Balcarce 50 lo explicó de esta forma: "No sería inteligente enfrentarnos ahora al PRO cuando todavía tenemos cinco meses por delante”. Según el cronograma provisorio electoral, a esa altura se cumplirá el plazo para la presentación de listas de precandidatos. En política no hay que mostrar las cartas antes de tiempo.

Con o sin Karina habrá un gran acuerdo de derecha bonaerense

Si bien todas las fuentes consultadas por este medio insisten en que El Jefe no quiere ser candidata, ya sea porque cree que no da con el perfil de alta exposición que se necesita o porque prefiere un rol ejecutivo lo más cercano a su hermano, eso no significa que no estará embarrada en la rosca diaria del cierre de listas.

"Va a elegir a los mejores y los va a defender a muerte", confió a Letra P un hombre al tanto de la agenda electoral de LLA, pese a que todavía no circularon demasiados nombres para integrar una eventual nómina, a excepción de Manuel Adorni o Patricia Bullrich, pese a su rechazo explícito de sentarse nuevamente en una banca en el Congreso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1869484682678874608&partner=&hide_thread=false Teatro Gran Rivadavia



Adorni llegó en un auto oficial a la cumbre de autoridades partidarias organizada por Karina Milei



@PConurbano pic.twitter.com/ujCvI98eBC — LETRA P (@Letra_P) December 18, 2024

Con tan pocos candidatos confiables y de renombre, se abre la posibilidad de importar dirigentes de otros espacios, sin que eso signifique un acuerdo entre cúpulas. Los dos casos más emblemáticos quizá sean los del diputado Diego Santilli, que tiene un alto grado de conocimiento y es muy bien ponderado por Santiago Caputo, y el intendente Diego Valenzuela, un convencido amigo de Milei que piensa que hay que pasarse a las filas libertarias cuanto antes.

"Sostenemos que para ganar tenemos que conformar un frente electoral que contenga a todos los que estén del centro a la derecha, no importa de dónde vengan, sino que estén convencidos que este es el único camino posible", resumió un funcionario de primera línea.