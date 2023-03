JxC arma en Diputados un sendero de espinas para Aníbal Fernández

Este viernes el bloque de la Coalición Cívica reclamó que se realice en Rosario un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Lucha contra el Narcotráfico, que preside el macrista Federico Angelini . El planteo no ha sido acompañado por los otros nueve bloques que forman parte de Juntos por el Cambio. Hasta ahora la agenda sólo incluye a la comisión de Seguridad Interior para la reunión en la Sala 1 del Anexo de la Cámara Baja. El terreno que recibirá a Aníbal Fernández será controlado por el oficialismo, a través de Gutiérrez, pero con una oposición que reclama la renuncia del funcionario y con un sector del oficialismo, donde también se tejen críticas silenciosas y no tanto a partir de las últimas respuestas del ministro.

Para no comprender, no alcanza con ser pavo, hay que ser bruto. Hace mas de 20 años que Rosario soporta esta catástrofe sin reacción de gobiernos, incluyendo el de su amiguito MM. Somos los primeros en aportar soluciones. Solo la balacera a la casa del Gobernador fue 11/10/2013

En el PRO la ofensiva tendrá dos expresiones. Este sábado el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta visitó Rosario para reunirse con el intendente Pablo Javkin, del Frente Progresista Cívico y Social de diálogo estrecho con el senador radical Martín Lousteau. Fue solamente acompañado por el exministro de Seguridad Eugenio Burzaco y buscó "solidarizarse". "No es una visita política, es técnica para sumarse al reclamo de que no dejen a los rosarinos a la buena de dios", confiaron a Letra P cerca del alcalde.

El gesto larretista busca marcar una posición ante las agitaciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, que reivindicó su gestión al frente de la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri y repitió su plan de recurrir a las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico. Sus socios radicales y sus competidores larretistas lo consideran un discurso inaplicable y de campaña. En la Comisión de Seguridad Interior hay algunos pesos pesados del macrismo y de JxC que posiblemente lleven más prédicas y planteos de Bullrich que de Larreta. Es el caso del titular del bloque macrista, Cristian Ritondo y Angelini, que también es vicepresidente nacional del PRO. También está el representante de Republicanos Unidos, el exministro Ricardo López Murphy.

"¿Volverá Gerardo Milman?", se preguntó ante las consultas de Letra P un miembro de la bancada del PRO. El diputado reapareció púbicamente esta semana junto a Bullrich, como contó este medio, pero viene de meses de bajo perfil por los escándalos que derivaron en pedidos de sanción que tramita la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Milman va al recinto desde hace cuatro meses. Es integrante de la comisión que preside el massista Gutiérrez y tiene al radical Martín como vicepresidente.

En diálogo con Letra P, Martín anticipó que le pedirán números a Fernández. "Queremos una rendición de cuentas de por qué están tan mal los indicadores, por qué no se cumplió la promesa de 1575 efectivos federales que prometieron para Santa Fe en plena campaña electoral en 2021, por qué no se ejecuta el presupuesto para Seguridad Interior en la provincia. Estamos últimos per cápita y además 14 en el ranking nacional en distribución de presupuesto en materia de seguridad", explicó el impulsor opositor de la citación a Fernández.

La Comisión de Seguridad Interior tiene 30 integrantes distribuídas en 15 bancas para el oficialismo, 14 para JxC y una en manos de Identidad Boanerense, a través del exministro Florencio Randazzo.