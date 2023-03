Volando bajo: el halcón Milman reapareció junto a Bullrich en Lanús

Sin hacer declaraciones, lejos del centro de la escena, Milman se sentó en el primer anillo de la circunferencia del escenario 360º que armó Grindetti. Las figuras del PRO que acompañaron al intendente de Lanús en el lanzamiento se vieron sorprendidas por la presencia del diputado. No así a la propia Bullrich, que estaba al tanto. Según reconstruyó Letra P , desde fines del año pasado que no tiene vinculo alguno con quien fue su jefe de campaña.

¿Qué hacía ahí Milman entonces? Ante la consulta de este medio, en el equipo de campaña de la titular del PRO explicaron que no se lo puede dejar afuera si se hace presente en un acto, en especial teniendo en cuenta el rol que ocupó. “No tiene nada que ver con nuestra campaña, pero no podemos no permitirle que vaya a un acto”, sostuvo uno de los colaboradores más cercanos de la exministra de Seguridad.