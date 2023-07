Pero Zamora cuestiona este argumento. "¿Comunión política con qué Massa? Esa es la pregunta. ¿Con el Massa que opinaba bien o mal del kirchnerismo?", chicanea. "Mis opiniones sobre él siempre tuvieron que ver con la marcha de la economía y con lo que les pasaba a los vecinos de Tigre. Yo eso no me lo iba a callar. A mí no me pueden pedir disciplinamiento político y menos en un espacio como Unión por la Patria donde hay diferencias muy profundas. Pedirme comunión política es pedirme que me cosa la boca. En política eso no corresponde, no es ético".

El intendente además lanza una advertencia: "Con esto están poniendo en peligro el triunfo del peronismo en Tigre".