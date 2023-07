En un comunicado, el Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires sostiene que "tras los graves, injustificados e injuriantes agravios expresados por Zamora respecto de nuestro precandidato a presidente Sergio Massa, la Justicia electoral no podía sostener una posición contraria a la que tomó". "Compartir una misma boleta requiere una mínima comunión política", dice el texto firmado por el presidente de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, el diputado Rubén Eslaiman , y su par Sofía Vanelli .

En tanto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio , señaló que "la Justicia tomó una decisión" y que "hay que respetarla", para luego remarcar que "no se puede andar pataleando por una decisión judicial cuando lo único que se busca es agarrarse de los votos ajenos".

"Hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace", sugirió D'Onofrio, quien, con ironía, agregó: "Él (por Zamora) fue quien dijo que no votaría a Sergio, ahora cambió de opinión parece. Muy oportuno".

En ese marco, el presidente del FR en el plano nacional, Pablo Mirolo, acusó a Zamora de querer "victimizarse". “Cada vez que Zamora habla de Massa parece un dirigente de la oposición. No entiendo ahora cuál es su intención de reclamar ir pegado a la boleta de alguien a quien dijo que no va a votar”, afirmó Mirolo. “Acá no hay ningún hecho extraño, el jefe comunal va a poder ser precandidato”, agregó