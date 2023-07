Tras la estampida de renuncias que sacudió el gabinete de Julio Zamora en la intendencia de Tigre, el jefe comunal sufrió un nuevo cachetazo en la conformación de la lista: Gisela Ramona Hortazo, su esposa, decidió bajar su precandidatura a concejal para competir en las PASO del próximo 13 de agosto, donde el alcalde dirimirá la interna de Unión por la Patria (UP) ante la lista de Malena Galmarini .

Su decisión fue informada a la Junta Electoral partidaria de Unión por la Patria (UP), ante la cual presentó un documento donde desiste de participar de las próximas elecciones. Si bien el motivo no fue comunicado oficialmente, su renuncia se vincula a un pedido de impugnación por haberse presentado en dos ocasiones previas y de manera consecutiva, ante lo cual la concejala “prefirió no discutir”.