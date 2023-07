Patricia Bullrich se había quemado el 16 de julio, en Córdoba, en el anochecer de ese domingo de elecciones mediterráneas: montada al optimista de Luis Juez, se instaló en un bar de la capital provincial a la espera de los resultados, expuesta a las cámaras. El desenlace no fue el esperado y el peronista Martín Llaryora retuvo la provincia para el cordobesismo, pero la precandidata presidencial ya estaba jugada y se inmoló en el escenario de la derrota. Este domingo, en Rosario, se cuidó más y desplegó un protocolo -ella, que no había podido aplicar el antipiquetes- para no tropezar con la misma piedra.