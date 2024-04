Juan Manuel Abal Medina vuelve a la Ciudad para pelearle a Mariano Recalde la conducción del PJ porteño

El peronismo porteño que comanda Recalde se sostiene sobre un armado de tres patas que configuran La Cámpora, el Nuevo Espacio de Participación (NEP) que lidera Juan Manuel Olmos y el espacio referenciado en el dirigente sindical y empresario de medios Víctor Santa María . Ahora Abal Medina articula a sectores que no encuentran cobijo en el oficialismo partidario para presentar una alternativa que busca confrontar ideas en el marco de una convivencia con todas las agrupaciones.

El paro general del 24 de enero y la participación activa de las columnas del movimiento de trabajadores organizados el pasado 24 de marzo son dos de los ejemplos que se ponen sobre la mesa a la hora de proyectar un plan de acción que vuelva a poner al peronismo en el centro de la escena.

Esa lectura se completa con una mirada que entiende que el peronismo porteño “se acostumbró” a ocupar un rol opositor en la Ciudad. Insisten en señalar que no se trata de una crítica sino de una lectura respecto del “proceso por el que pasan todos los partidos políticos”, pero del que “es necesario salir”. No obstante, remarcan que la disputa en el seno del partido no supone un enfrentamiento sin cuartel, sino un proceso de discusión e intercambio de perspectivas para fortalecer al espacio.

“Tenemos que volver a presentarnos como una alternativa para gobernar”, dice el naciente espacio que busca que el peronismo deje el lugar de una oposición que por momentos parece “cómoda” y se decida a disputar la conducción del Gobierno de la Ciudad luego de 20 años de hegemonía amarilla, que se cumplirán cuando finalice el mandato en curso de Jorge Macri.