El jefe de Gobierno electo, según pudo saber este portal, evitará hablar públicamente en este momento sobre cuestiones partidarias. Eso no implica que no tenga una postura al respecto, pero, por ahora, no la exteriorizará. Frigerio, en una entrevista a Radio con Vos, sostuvo: "Si Bullrich es funcionaria (de Milei) no va a poder seguir siendo la presidenta del partido". La frase corrió a velocidad luz en todos los celulares de las figuras del PRO, en medio de la tensión entre la titular del partido y el expresidente Mauricio Macri.