Era inevitable que el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) colocara a Javier Milei en un lugar central de la política argentina. No se trata, de ninguna manera, de que su caudal de votos sea per se irresistible de cara a la primera vuelta del 22 de octubre ni que sus principales contendientes, Patricia Bullrich y Sergio Massa, no puedan descontar una ventaja que, entre el primero y el tercero, orilla apenas el medio millón de votos. Lo que lo coloca en un lugar de privilegio es la sorpresa, el haberse alzado con más del 30% que no previó ninguna encuesta y que esa sea una base realmente potente para lo que viene, desde la cual impone agenda.